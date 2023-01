Elezioni regionali 2023: la lista dei candidati di Fratelli d'Italia

E' stata presentata ufficialmente la lista di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Fdi sostiene il governatore uscente di centrodestra Attilio Fontana. A Milano il capolista sarà Vittorio Feltri, come alle elezioni comunali milanesi del 2021. Poi tutti i candidati in ordine alfabetico (tranne alcune eccezioni dovute all'alternanza obbligatao uomo-donna). Confermati i consiglieri regionali uscenti Marco Alparone e Franco Lucente, mentre dal consiglio comunale di Milano arrivano Enrico Marcora e Chiara Valcepina, ma anche due nuovi 'acquisti': l'ex forzista Marco Bestetti e l'ex centrista ciellino Matteo Forte.

Tra i candidati anche il filosofo della Statale Stefano Zecchi (non è la prima volta che si candida per la destra), la scrittrice e giornalista Azzurra Barbuto e il direttore d'orchestra Alberto Veronesi, figlio dell'oncologo Umberto, con un passato nel Partito democratico e, nel 2022, la candidatura a sindaco di Lucca per il terzo polo. Tra gli assenti 'illustri', manca il nome di Romano La Russa, assessore uscente alla sicurezza in Regione. Dalle amministrazioni locali arrivano, tra gli altri, l'assessora di Magenta Stefania Bonfiglio, l'ex sindaco di Turbigo Christian Garavaglia, l'ex vicesindaco di Gessate Roberto Caspiati, il vicesindaco di Cinsiello Balsamo Giuseppe Berlino e l'ex presidente del consiglio comunale di Cologno Monzese Gianfranca Tesauro. Dai Municipi milanesi, Stefania Ambrosini, Antonella Buro e Carlo Sorrentino.

La lista di Fratelli d'Italia a Milano

Vittorio Feltri

Stefania Ambrosini detta Orefice

Marco Alparone

Noemi Azzurra Barbuto

Franco Lucente

Maria Stefania Bonfiglio

Giuseppe Berlino

Antonella Daniela Buro

Edoardo Bernardelli detto Edo

Maira Cacucci detta Maira, detta Maria

Marco Bestetti

Lucia Lo Palo

Roberto Caspiati

Silvia Maullu detta Maulo, detta Maulu

Matteo Forte

Luce Meola

Christian Garavaglia detto Cristian

Laura Molteni

Enrico Marcora

Rosanna Serra

Carlo Sorrentino

Gianfranca Tesauro

Alberto Veronesi

Chiara Valcepina detta Valce, detta Valpecina

Stefano Zecchi

Simona Vettese