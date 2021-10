Al via la stagione del Sanga. Pinotti: "Vogliamo stare nel gruppo delle migliori"

Si è conclusa la preseason della Il Ponte Casa D'Aste-GBC Sanga Milano che sabato 9 ottobre andrà in cerca dei primi due punti stagionali ospitando la neopromossa Teen Torino. E' stata una preseason molto intensa e positiva quella delle orange si è chiusa, però, con qualche difficoltà logistica. La squadra di Milano, infatti, come si legge in una nota dell'ufficio stampa del club, non ha potuto allenarsi al PalaGiordani. La casa del Sanga Milano ad inizio settimana ha ospitato le comunità del Parco Lambro evacuate per l'allerta meteo. Solo da venerdì 8 ottobre le ragazze guidate da Coach Pinotti potranno allenarsi sul parquet che il giorno successivo, palla a due alla ore 18.00, ospiterà il primo match del campionato.

Di questa preseason e dell'imminente esordio ne ha parlato al sito ufficiale del Club proprio l'allenatore del Sanga. Ecco un estratto dei principali argomenti trattati. "Abbiamo scelto di giocare tutte partite “importanti” - ha spiegato il coach della Il Ponte - perché avevamo bisogno di confrontarci con problemi da risolvere. Il gruppo è di grande qualità ma è nuovo, dunque era per noi obiettivo primario studiare come far rendere al meglio nel gruppo squadra i tanti talenti individuali a disposizione. Al Sanga abbiamo sempre privilegiato il gruppo sull’individuo, perché crediamo che una squadra vincente debba essere molto di più della somma delle singole".

Entrando nel merito della preparazione ha sottolineato che: "Sicuramente possiamo già affermare che, grazie al programma studiato per la preparazione, siamo andati a velocità doppia rispetto agli standard degli scorsi anni. Abbiamo mantenuto volutamente una intensità di alto livello sotto ogni aspetto. Anche l’ormai consolidato periodo di lavoro a Chiavenna è servito a cementare il gruppo squadra".

Pinotti ha poi analizzato il campionato che sta per iniziare un campionato che: "Si prospetta molto più duro nel girone Nord, rispetto a quello Sud, e molto più livellato verso l’alto rispetto all’ultima stagione".

E riferendosi alle singole formazioni ha spiegato che: "Crema è un gradino superiore a tutte, avendo allestito un roster già di A1 ben diretto non solo da un grande allenatore di A1 come Mirco Diamanti, ma addirittura da un assistente che sarebbe Capo Allenatore in qualunque altra squadra. Non possono sbagliare, vinceranno Campionato e Coppa Italia probabilmente senza perdere nessuna partita. Appena sotto un gruppo di squadre composto da Castelnuovo Scrivia, Alpo Villafranca, Udine, Vicenza e la stessa Bolzano lato “Sisters”, che si daranno battaglia, senza dimenticare Mantova, l’Alperia Bolzano e l’immancabile sorpresa del campionato che si definirà subito nelle prime giornate".

"Noi del Sanga - sottolinea il Coach del Sanga - vogliamo stare nel gruppo delle migliori, abbiamo tutte le carte in regola per farlo, magari provando anche a superare i nostri limiti così come abbiamo già fatto nel recente passato".

Il discorso si sposta poi sul match di sabato: "Mi aspetto una partita con Torino che si affiderà al suo “Totem” Giauro, un’atleta ex nazionale che non ha bisogno di essere presentata data la sua grande professionalità, al lavoro sotto le plance di Salvini e da Carolina Colli fresca di studio e basket targato USA. Mi aspetto una squadra ben quadrata diretta da coach Corrado e noi che vorremo sfruttare tutte le nostre migliori caratteristiche composte da una grande mentalità difensiva, corsa e tiro".

L'ultimo pensiero è per i fan del Sanga: "Invito i nostri tifosi, composti per la maggior parte dalle nostre splendide famiglie, sia del mondo maschile che femminile, a tornare al Pala Giordani per festeggiare con noi la voglia di tornare alla normalità dopo quasi due anni di “solitudine” data dal covid-19".

Spiegando che: "Vedranno un Sanga che vuole divertire e conquistare il cuore di tutti, senza dimenticare che siamo la punta di un iceberg che desidera essere un modello di società sportiva capace di coniugare l’attenzione sociale all’eccellenza dei risultati sportivi".