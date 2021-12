Olimpia Milano, sei casi Covid in squadra: rinviate due partite

Momento di difficoltà per l'Olimpia Milano, sconfitta nelle ultime due partite contro Real Madrid e Trieste. Ma i problemi per l'Armani Exchange non finiscono qui: il club ha comunicato di aver rilevato sei casi Covid-19 all'interno del Gruppo Squadra. Pertanto l'Olimpia ha chiesto e ottenuto il rinvio delle gare di EuroLeague contro Kaunas e quello di campionato contro la Virtus Bologna.

Olimpia, il comunicato sui casi Covid-19

"La Pallacanestro Olimpia - si legge nella nota ufficiale del club - comunica che sei membri del Gruppo Squadra sono risultati positivi al Covid-19. Il club ha prontamente avvertito le autorità sanitarie e ha ricevuto dall’ATS la seguente comunicazione: “In relazione al rapido sviluppo di un focolaio Covid che vede coinvolti sei componenti del gruppo squadra, tenuto conto del quadro epidemiologico di forte ripresa dei contagi e della possibile circolazione di varianti più contagiose, si dispone la sospensione dell’attività sportiva e la quarantena domiciliare del gruppo squadra. L’attività sportiva potrà riprendere il 27/12 previa effettuazione di test antigenico di terza generazione negativo e contestuale effettuazione di test molecolare”".