Basket Serie B, terza vittoria consecutiva per i Legnano Knights

Squadra in casa Legnano Knights

Nel match tra Legnano ed Alba, valido per la 10° giornata di andata del Girone A della Serie B, vincono gli Knights come da pronostico, ma con la S. Bernardo Langhe Roero che si porta a casa le buone impressioni del primo tempo giocato alla pari.

La partita - LRB non ha timore reverenziale e apparecchia un avvio scintillante da 2-10 dopo il canestro di Longo. Terenzi guida i suoi a -4 (8-12), ma gli ospiti sono pimpanti e vanno a segno con buone soluzioni; Corgnati trova il varco per arrivare dritto fino al ferro per l’11-19.

Loemele tiene il divario sul +8 sul 15-23, con i locali a costruire poco (punti solo dalla lunetta, falli sull’1-5), ma a trovare a fil di sirena la tripla del -5 (18-23) al decimo.

La risalita prosegue ed è -1 interno (24-25), ma i piemontesi tengono la guida: 26-29. Tuttavia la situazione falli condanna ancora i viaggianti (1-4) e a cronometro fermo Terenzi impatta a quota 30-30. In 100 secondi gli Knights piazzano altri nove punti (11-0 di break) e si portano alla pausa su un 39-30 che è troppo severo per una combattiva LRB.

Si riparte e arriva presto un 10-0 che allontana i viaggianti a -20 (52-32). Troppa fatica sui due lati del campo in una frazione a senso unico, con Longo a restituire la schiacciata del 58-38, ma la forbice dice +23 a dieci dal termine (61-38).

Le percentuali condannano la S. Bernardo all’ingresso dell’ultima frazione con soli tre canestri pesanti all’attivo (a 8) e per tre minuti e mezzo non si muove la retina. Gli Knights sono sul 65-38, quando arrivano i primi punti del periodo con Lomele a scrivere 67-42. Poco cambia da lì al termine, vittoria biancorossa 76-48.

Il tabellino di 3G Electronics Legnano Knights - S.Bernardo Langhe Roero 76-48 (18-23, 21-7, 22-8, 15-10)

3G Electronics Legnano Knights: Diego Terenzi 16 (2/4, 3/6), Michael Sacchettini 13 (4/10, 0/0), Tommaso Marino 12 (1/1, 3/4), Luca Antonietti 10 (5/8, 0/1), Gian marco Drocker 5 (1/2, 1/8), Juan marcos Casini 5 (1/1, 1/9), Riccardo Cucchi 5 (1/1, 1/1), Giacomo Leardini 4 (1/3, 0/0), Matteo Bassani 4 (0/1, 1/1), Saverio Mazzantini 2 (1/4, 0/1), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Andrea Gallazzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 45 8 + 37 (Giacomo Leardini 8) - Assist: 17 (Tommaso Marino 4)

S.Bernardo Langhe Roero: Matteo Corgnati 16 (5/9, 1/7), Aaron Lomele 14 (4/8, 1/2), Valerio Longo 6 (3/6, 0/0), Giorgio Manna 3 (1/3, 0/4), Alleia ivan Mobio 3 (0/3, 1/3), Haward Obakhavbaye 2 (1/4, 0/0), Alessandro Sirchia 2 (1/1, 0/2), Sean Pecchenino 2 (1/3, 0/0), Adnan Elkazevic 0 (0/1, 0/1), Mattia Castellino 0 (0/2, 0/2), Tommaso Merello 0 (0/2, 0/0), Erik Makke 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 15 - Rimbalzi: 34 4 + 30 (Giorgio Manna 14) - Assist: 2 (Matteo Corgnati, Giorgio Manna 1)