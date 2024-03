Euroleague, Baskonia-Olimpia Milano: come vederla in tv e in streaming

L’Olimpia Milano prova a prolungare l’inerzia, costruita battendo il Partizan Belgrado, a Vitoria. Il Baskonia, che nel turno passato ha battuto l’Alba Berlino in casa, occupa un posto nell’area play-in dove però ogni singola posizione è migliore della successiva.

Per la squadra basca si tratta di una partita cruciale, per l’Olimpia altrettanto. È anche una partita con tante implicazioni all’interno di una settimana delicata in cui l’Olimpia andrà poi a Venezia prima di un doppio turno di EuroLeague che comincerà a Montecarlo e finirà in casa con il Fenerbahce.

I due allenatori, Ettore Messina e Dusko Ivanovic, si sono incontrati nella prima finale di EuroLeague della storia nel 2001 e il coach montenegrino era già allora a Vittoria dove ha allenato in quattro momenti distinti della sua carriera. Shavon Shields ha giocato due anni a Vitoria vincendo nel 2020 il titolo spagnolo.

Altri ex sono Jo Voigtmann da una parte e Jordan Theodore dall’altra. Shields non ha giocato nell’ultimo turno di campionato a Bologna ma dovrebbe essere in grado di giocare a Vitoria dove l’Olimpia riavrà a disposizione anche Stefano Tonut (out invece Alex Poythress e Pippo Ricci, che si è fermato in allenamento e verrà rivalutato nei prossimi giorni).

Il Baskonia attraversa un grande periodo di forma come ha dimostrato battendo in campionato il Barcellona in casa con una prestazione mostruosa del suo tiratore Markus Howard (37 punti). È una formazione con tantissimo potenziale offensivo che spesso usa dalla panchina proprio Howard e Chima Moneke, i primi due realizzatori.

L’Olimpia vinse la gara di andata attraverso una mostruosa prova difensiva, tenendo Baskonia a 67 punti, il secondo peggior dato stagionale della squadra basca. Il tentativo di vincere alla Buesa Arena parte da qui.

La conferenza stampa di Ettore Messina

“Affrontiamo l’ennesima partita in assetto rimaneggiato, ma giochiamo per rimanere nella competizione e quindi per noi la gara di Vitoria equivale ad una finale. Il Baskonia è reduce da una grande vittoria in campionato con il Barcellona ed è una squadra che riesce a giocare a ritmi molto alti e ha notevole facilità nella costruzione di tiri da tre punti. Di conseguenza, dovremo avere una difesa solida, di alto livello, e abbinarla ad un attacco molto equilibrato che non ci esponga alla loro transizione”.

Olimpia Milano-Partizan: come vederla in tv e in streaming

Baskonia-EA7 Emporio Armani Olimpia Milano si gioca giovedì 15 marzo, alle 20:30 alla Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz