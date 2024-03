LBA, l'Olimpia domina a rimbalzo e vince il classico contro Varese

L’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano travolge l’Openjobmetis Varese nel derby lombardo e conquista la settima vittoria consecutiva in campionato.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Partenza equilibrata, con Lo (10 punti, 6 rimbalzi e 4 assist) a caricarsi l’Olimpia sulle spalle e il tiratore Woldetensae e le incursioni di Mannion (19 punti, 7 rimbalzi e 5 assist) a tenere l’equilibrio nel match (8-6).

I padroni di casa, tuttavia, poi salgono di livello in difesa e capitalizzano dall’altra parte dall’arco con Voigtmann (9 punti e 8 rimbalzi), Melli (14 punti) e Ricci (19 punti e 10 rimbalzi, 22 di valutazione), oltre che con il gioco da tre punti di un solido Shields (14 punti e 4 assist) e i liberi di Hall (9 punti, 5 rimbalzi e 4 assist), sigillando un gran break di 16-0, interrotto solo dai liberi di Mannion del 24-8.

Al termine del quarto, Ricci realizza dalla media, Hall si mette in proprio anche con la bomba del +19, prima che Mannion batta la sirena del periodo con la bomba del 29-13. L’ondata dell’EA7 Emporio Armani non si ferma, dato che Ricci si muove efficacemente sotto il tabellone avversario, e, grazie anche ad Hines, scollina quota 20 punti di vantaggio contro Besson (8 punti) e compagni (36-15).

Successivamente, Mannion innesca i taglianti Spencer (6 punti e 4 rimbalzi) e McDermott (7 punti), Melli e Caruso sfruttano comunque i propri centimetri e Shields ribatte a Besson, tenendo pressoché invariato il gap (42-22). Una bomba di McDermott e una folata di Mannion provano poi ad accendere l’Openjobmetis ma Voigtmann e Melli nel pitturato sono cinici nel fermare le accelerazioni avversarie e poi un gioco da tre punti di Lo aggiorna il massimo vantaggio sul 51-27.

Sul finire del tempo, Moretti e Ricci si scambiano delle triple e mandano le squadre negli spogliatoi sul 54-30.

In avvio di ripresa, Spencer sfrutta la propria stazza nel pitturato, Voigtmann risponde dal post-basso e poi uno squillo di Shields dall’arco lascia comunque un comodo margine all’Olimpia, anche considerando la bomba di Melli del 62-36. Successivamente, Voigtmann e Melli sono ancora efficaci nel pitturato avversario, Brown (8 punti e 5 rimbalzi) dall’arco e un contropiede comodo di Moretti rispondono per Varese e poi Ricci dal post-basso e una bomba di Ricci ristabiliscono il +26 (73-47).

Al termine del quarto, Bortolani (7 punti) e Besson si scambiano delle giocate di talento e il tiratore italiano fa volare via Hines e compagni sull’81-50 dopo 30’ di partita. Nell’ultimo periodo, non cambia il copione del match, si svuotano ulteriormente le panchine da una parte e dall’altra (incluso il ritorno ufficiale in campo di Leonardo Okeke dopo il lungo infortunio) e Milano può chiudere facilmente sul 94-63.

IL TABELLINO

EA7 Emporio Armani Milano vs Openjobmetis Varese 94-63 (29-13, 54-30, 81-50, 94-63)

EA7 Emporio Armani Milano: Ricci 19 (10r), Melli 14, Shields 14, Lo 10, Hall 9, Voigtmann 9, Bortolani 7, Caruso 6, Hines 6, Marcucci 0, Flaccadori ne. Coach: Messina Ettore.

Openjobmetis Varese: Mannion 19 (7r), Brown 8, Besson 8, Spencer 6, Moretti 5, Mcdermott 7, Ulaneo 2, Woldetensae 3, Okeke 2. Coach: Bialaszewski Tom.

Arbitri: Sahin T., Nicolini A., Valleriani D.

GLI HIGHLIGHTS