La Legnano Knights prepara l'esordio in campionato: sabato trasferta a Livorno

La 3G Electronics Legnano Knights prepara l'esordio in campionato. Davide Giglietti: "Dobbiamo dimostrare di poter mettere in difficoltà tutte le avversarie"

Si avvicina a grandi passi l'esordio nel campionato di Serie B di Basket maschile per le 3G Electronics Knights Legnano. I ragazzi di Coach Riccardo Eliantonio saranno di scena sabato 2 ottobre all'Amedeo Modigliani Forum contro la quotatissima Libertas Livorno 1947. Palla a due alle ore 20:30.

Per questo motivo Eliantonio ed il suo staff hanno intensificato la preparazione con sessioni di allenamento intense. Al netto dell'assenza di Cepic nessun problema per il gruppo squadra che in questi giorni lavora con particolare attenzione sui meccanismi difensivi.

A spiegare lo stato di forma ed il livello di preparazione degli Knights ci ha pensato, con una intervista rilasciata al sito ufficiale del club, l'assistente di Eliantonio Davide Giglietti: "Abbiamo concluso il precampionato con due ottime partite al Memorial Morelli. In questa settimana abbiamo lavorato per essere pronti per Livorno, pur sapendo di non aver un giocatore importante per noi come Janko".



E ancora: "Andiamo in casa in una della favorite del girone - ricordiamo che l'anno scorso Livorno chiuse la stagione ad un possesso palla dalla promozione in Serie A2 - ma essendo una squadra nuova e di fatto neopromossa, dobbiamo dimostrare di poter mettere in difficoltà tutte le avversarie".