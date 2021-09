Bella vittoria della Sangiorgese nell'ultima amichevole della preseason: con Borgomanero finisce 101-73

La LTC Sangiorgese chiude la preseason battendo in amichevole i giovani della Cipir College Borgomanero. Il video della partita

La LTC Sangiorgese Basket supera la Cipir Basket College Borgomanero, 101-73 il finale, nell'ultima amichevole di preseason prima dell'esordio ufficiale nel campionato di Serie B 2021-2022.

Netto il risultato anche nei singoli parziali, tutti vinti dalla Sangiorgese, 27-18 il primo, 24-18 il secondo, 28-18 il terzo e 22-19 il quarto. Buona la prova complessiva dei blu arancio in una partita disputata con grande intensità e determinazione.

Anche se qualcosa andrà ancora registrato in vista della prima di campionato, si legge in una nota del club, la gara è stata molto positiva caratterizzata peraltro dalle tantissime rotazioni necessarie per permettere a tutti i membri del roster di trovare la migliore condizione.

Un altro passo in avanti per i Draghi al fine di consolidare il gruppo e trovare la giusta alchimia di squadra. L'obiettivo è arrivare pronti al debutto del 3 ottobre al PalaBertelli di San Giorgio su Legnano contro la Mamy Oleggio, palla a due alle ore 18.