Nuova partnership tra Urania Milano e Exhibition hub art center Milano

L'Urania basket Milano annuncia una nuova partnership. La società milanese ha infatti raggiunto un'accordo con l'Exhibition Hub Art Center Milano, azienda che cura, produce e distribuisce grandi mostre in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Brasile, dalla Cina a Parigi con oltre 10 milioni di visitatori in più di 120 mostre globali. Gli abbonati annuali e i tesserati di Urania Basket Milano riceveranno uno sconto del 15% sull’acquisto dei biglietti per le mostre ospitate da Exhibition Hub, sia della categoria regular che VIP, per sé stessi e per un accompagnatore.

Van Gogh – the immersive experience

È attiva ora presso gli spazi di Exhibition Hub Art Center Milano, a Lampo Scalo Farini, di via Valtellina, 5, la mostra “Van Gogh – The Immersive Experience”: attraverso la tecnologia immersiva, le squadre di Exhibition hub hanno creato un vero e proprio viaggio tra i capolavori del grande artista. Tra girasoli e mandorli in fiore, immersi in notti piene di stelle e in campi di grano sconfinati, chi visita questa mostra ha la possibilità di estraniarsi completamente dal mondo esterno e vivere un’esperienza emozionante e significativa.

Exhibition Hub – Art center Milano

Exhibition Hub cura, produce e distribuisce grandi mostre in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Brasile, dalla Cina a Parigi. Da quando abbiamo iniziato nel 2015, abbiamo raggiunto più di 10 milioni di visitatori e prodotto più di 120 mostre in tutto il mondo: da Bubble Planet a Monet, passando per Banksy e Disney fino ad arrivare ai capolavori di Dalì e molti altri.

Attraverso l’edutainment, che concilia intrattenimento e insegnamento, riusce a raggiungere un pubblico vastissimo di ogni età e generazione e adatta le produzioni ad ogni tipo di luogo: dai musei, ai centri espositivi, alle gallerie, ai centri commerciali, alle chiese sconsacrate, ai luoghi storici e ad altre location uniche.

La loro missione è ricongiungere il pubblico all’arte e alla sua magia attraverso la tecnologia e l’emozione.

All’interno di questo contesto magico e innovativo, che fonde arte e intrattenimento, è inoltre possibile organizzare eventi corporate all’avanguardia. Con oltre 2.000 metri quadrati da esplorare, esistono infinite opportunità per personalizzare lo spazio: dalle proiezioni a 360°, agli allestimenti, fino ad arrivare all’intrattenimento di ogni genere.

Non perderti l’opportunità di vivere l’arte in un modo completamente nuovo, organizza da noi il tuo evento e invita i tuoi ospiti in una location imperdibile.



Per info: https://feverup.com/m/126998 e https://www.milano-art-center.it/gazzetta/exhibition-hub-x-urania/