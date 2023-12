Serie B: i Knights anticipano al PalaBorsani contro la NPC Rieti

Anticipo della 12esima di campionato per i Knights che venerdì sera giocheranno al PalaBorsani contro la NPC Rieti, società che quasi si può definire "rivale storica" visto la contemporanea partecipazione a quasi tutti i campionati di A2 dei Knights.

La squadra di coach Francesco Ponticiello, ha solo 4 punti in classifica ma è reduce da una vittoria casalinga e ormai, abbiamo imparato a nostre spese, che questo campionato non ha di certo partite semplici, così come non lo sarà contro Rieti.

Il principale pericolo laziale è Mattia Da Campo che segna 15.5 punti di media a partita con 6.4 rimbalzi e 3.5 assist.

Giocatore totale è una guardia/ala di 198 centimetri del 1997, proveniente dalla Agribertocchi Orzinuovi dove ha vinto una Coppa Italia LNP nel 2023 e una Supercoppa nel 2022. Precedentemente esperienze alla Virtus Ragusa, al Bergamo Basket 2014 e alla Stella Azzurra dove si è formato nelle giovanili, anche se l'esperienza giovanile più importante l'ha vissuta per 4 anni in NCAA con i Seattle Redhawks.

Importante anche l'esperienza con le nazionali giovanili U16 e U20 e anche con quella universitaria.

Altra bocca da fuoco da 15.1 punti di media è Nikola Markovic avversario dei Knights la scorsa stagione con Omegna.

Prima dell'arrivo a Rieti, tanta serie B per Markovic con Catanzaro (con cui fu promosso dalla D alla Serie B), Ruvo di Puglia e Omegna, con una parentesi in A2 con Scafati nel 2019/2020.

Sempre in doppia cifra realizzata c'è Tomas Cavallero, che però potrebbe non essere del match e sarà valutato solo a poche ore dalla gara.

Ala italo-argentina di 25 anni, per molte stagioni ha giocato nel Boca Juniors e nel 2022-2023 è in forza al Kralovsti Sokoli, dove si è messa in luce fino alla chiamata in Italia in cui esordisce con 11.9 punti di media e il 62% al tiro da 2.

Ultimo giocatore a segnare più di 10 punti è Kurt Cassar (11.7 di media), maltese ma di formazione italiana è un lungo di 208cm nato nel 1999.

Dopo aver giocato le giovanili tra la Fortitudo Roma e la Stella Azzurra, esordisce proprio con i romani nel 2016 in prima squadra.

Poi esperienze a Piacenza, Torino, Orzinuovi, Fabriano, Ruvo di Puglia, Virtus Ragusa prima dell'approdo a Rieti.

Fisso nella nazionale maltese, ha giocato dalla U16 fino alla prima squadra della sua nazione.

Giocatore si esperienza e sostanza è Kevin Cusenza che inizia la sua carriera da senior con l'aurora Desio nel 2012/2013 in Serie C e prosegue con Mazara, Cus Bari (A2), Costa D'Orlando, Trapani (A2), Patti, Altosebino e Battipagliese in B fino al trasferimento a Roma prima con la Fortitudo Pallacanestro Roma in C, ma questo gli vale il salto in Serie A con la Virtus Roma nella stagione 2019/2020.

Dopo l'esperienza nella massima serie, solo Serie B per Cusenza con le maglie di Cassino, Costa Imola, Monopoli, ancora Imola e ora Rieti.

Sono 23.1 i minuti di media in campo per Mattia Melchiorri che si sta guadagnando sempre più spazio nelle rotazioni di Ponticiello.

Reatino di nascita, è un'atleta versatile, guardia/ala di 193 cm per 85 chili, con alle spalle tanti campionati di B.

partendo dalla DNC e C nazionale con Valdiceppo Basket, la carriera di Melchiorri è passata per Pontevecchio, Casale, CB team, Isernia, Rieti, Scauri, Salerno, Teramo, Formia, Pallacanestro Roma, Sangiorgese, Gardonese e Teramo prima del ritorno alla NPC.

Utilizzati per una media tra 10 e 15 minuti sono Pietro Agostini, Marco Bacchin e Leonardo Del Sole.

Agostini, pivot di 206 cm e 102 kg, ha giocato a Livorno e prima ancora a Imola. Nato a Trieste nel 1999, ha frequentato l’high school negli Stati Uniti a New York e Boston prima di iscriversi all’Università Kennesaw State di Atlanta.

Agostini è un 5 atipico perché oltre a trovarsi bene nel pitturato, tira molto bene da 3 punti al punto che negli States lo avevano ribattezzato ‘The Shooter’, il tiratore. Tornato in Italia, ha giocato in serie B a Cividale, Cesena, Molfetta e Lumezzane prima della parentesi all’Andrea Costa Imola.

Agostini è campione d’Italia di Pallacanestro 3×3 Fip ed è nel giro della Nazionale Azzurra di questa specialità. Nell’ambiente del 3×3 è stato battezzato il ‘Vikingo’.

Anche Bacchin è un veterano dei campionati nazionali con gli esordi che si datano nel 2013/2014 con Udine, prima di 5 stagioni in C con Corno di Rosazzo e poi il passaggio per 3 stagioni alla Falconstar Monfalcone, prima dell'arrivo a Rieti.

Infine Leonardo Del Sole ha esperienze tra C e B in un pò tutta Italia, anche se i 6 con Pescara hanno rappresentato il percorso più importante con anche la promozione dalla C alla B.

A rotazione in panchina anche i giovani Manolo Perella, Lorenzo Mele e Filippo Imperatori