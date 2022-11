Serie A1 Basket femminile, l'Allianz Geas a Sassari cede solo nel finale

Partita per cuori forti quella del PalaSerradimigni tra Banco di Sardegna Dinamo Sassari ed Allianz Geas Sesto San Giovanni.

Si decide tutto nel minuto finale in cui prima il Geas va +3 con la tripla di Begic, poi incassa il pareggio da Carangelo. Il finale è un harakiri rossonero con palla persa dalla rimessa offensiva, fallo di Panzera su Carangelo e 1/2 della play, prima del coast to coast di Gorini che si spegne sul ferro.

Vince e fa festa Sassari che trova una Holmes da 23 punti, bellissimo il duello con Begic che chiude a 21.

“È una partita che avremmo potuto vincere - commenta a fine gara Coach Zanotti - soprattutto perché a Sassari mancava una giocatrice e con il doppio impegno coppa-campionato loro sono arrivate un po’ più stanche di noi".

E ancora: "Probabilmente ora Sassari è più rodata per questi finali, ma lavoreremo per arrivare più pronte. Sicuramente c’è del rammarico, abbiamo perso troppi palloni e non siamo riusciti a sfruttare al meglio il dominio a rimbalzo, sprecando soprattutto nel primo tempo".

"Dopodiché - conclude il Coach delle rossonere - abbiamo avuto poca pazienza nell’attaccare sui cambi, loro si sono chiuse in area e noi anziché cercare il tiro migliore ci siamo un po’ intestardite. Al di là della sconfitta resta comunque positivo il bilancio fino ad oggi: siamo partite senza due straniere, una l’abbiamo dovuta cambiare in corsa questa vittoria sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma non ci scoraggiamo e torniamo in palestra per sistemare gli aspetti che hanno funzionato meno”. "

La partita - Avvio splendido dell’Allianz che vola aprendo un interminabile break di 14 a 0. La Dinamo si scuote, ma dopo un quarto il tabellone luminoso recita 6 a 14 per le rossonere.

Nella seconda frazione il Geas si rimette anche al comando delle operazioni in doppia cifra, ma le padrone di casa imbastiscono la rimonta che culmina con i tiri liberi del -3 di Thomas: alla pausa lunga è 28 a 31.

La ripresa si apre con un 10 a 0 di break della Dinamo con Ciaravella protagonista, sembra poter essere il colpo del KO tecnico, ma l’Allianz reagisce e dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, di essere una Squadra con la -S maiuscola. Nel segno di Begic le rossonere accorciano nuovamente ed entrano negli ultimi 10’ di gioco impattando sul 44 a 44 proprio grazie a due tiri liberi dell’ala ex Bologna.

L’ultimo periodo vede un altro tentativo di fuga da parte di Sassari: la Dinamo trova il canestro del + 7 con Toffolo, ma la risposta del Geas non tarda: Dotto lancia la rimonta con un canestro da oltre l’arco, Trucco la chiude segnando i due punti del 55 a 55.

Il Geas mostra grande fluidità offensiva in questa fase, ma le percentuali al tiro vengono meno e il punteggio si blocca. Panzera sblocca le rossonere dalla lunetta, Moore lotta come una leonessa conquistando diversi extra possessi offensivi e Begic segna una tripla di importanza capitale.

Carangelo risponde con la stessa moneta e a pochi secondi dalla fine arriva il recupero delle biancloblu di casa, che subiscono fallo proprio con Carangelo. Uno su due con una manciata di secondi da giocare, rimbalzo di Begic, palla a Gorini che per la terza volta in stagione si alza per prendere il tiro della vittoria.

Questa volta la palla esce: vince la Dinamo 62 a 61

Il tabellino di Banco di Sardegna Dinamo Sassari - Allianz Geas Sesto San Giovanni 62 - 61 (6-14, 28-31, 44-44, 62-61)

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Toffolo* 2 (1/3 da 2), Mazza NE, Carangelo* 11 (2/4, 2/8), Arioli NE, Gustavvson NE, Makurat* 5 (0/1, 1/6), Fara NE, Thomas* 9 (2/5 da 2), Holmes* 23 (6/11, 2/6), Ciavarella 12 (3/6, 2/5) Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 14/30 - Tiri da 3: 7/25 - Tiri Liberi: 13/17 - Rimbalzi: 30 6+24 (Holmes 7) - Assist: 14 (Carangelo 4) - Palle Recuperate: 9 (Thomas 3) - Palle Perse: 18 (Holmes 6)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto 5 (1/2, 1/3), Moore* 12 (5/9, 0/1), Begic* 21 (5/9, 1/5), Arturi 3 (1/1 da 3), Gorini*, Holmes* 2 (1/8, 0/4), Bestagno NE, Tava NE, Trucco 7 (2/2, 1/3), Panzera* 11 (2/5, 2/6) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 16/39 - Tiri da 3: 6/24 - Tiri Liberi: 11/13 - Rimbalzi: 49 19+30 (Trucco 14) - Assist: 19 (Holmes 5) - Palle Recuperate: 8 (Panzera 5) - Palle Perse: 23 (Moore 6) - Cinque Falli: Dotto Arbitri: Rudellat M., Tarascio S., Pellegrini A.