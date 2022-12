Serie A2, il Sanga Milano suona la nona sinfonia: battuta anche Costa Masnaga

Il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano supera anche l’esame Limonta Costa Masnaga e centra il nono successo consecutivo da inizio stagione.

Le Orange vincono con un chiaro 67-58 giocando una partita matura contro una squadra mai doma capace di mettere in campo tanta intensità oltre alla qualità delle proprie singole.

Le ragazze di coach Pinotti sono state brave a dettare il ritmo della gara esibendo un gioco corale che si è contrapposto alla grande prestazione individuale di Eleonora Villa cha ha segnato 23 dei 58 punta di Costa.

“E’ stata una partita a scacchi dal punto di vista tattico - ha dichiarato a fine partita Coach Franz Pinotti - controllare il ritmo della partita era una delle nostre priorità, insieme al fermare ogni possibilità di contropiede, che abbiamo centrato cercando di limitare la loro energia e stando attenti non subire la loro asfissiante pressione difensiva".

E ancora: "Loro segnano quasi 80 punti a partita e noi le abbiamo tenute a 58; anche a rimbalzo le abbiamo costrette ad andare sotto-media. Costa è una squadra straordinaria che ha il ritmo dell’A1, e non potrebbe essere altrimenti visto che il nucleo delle giovani l’anno scorso ha giocato il massimo campionato. Occorreva una partita di grande disciplina tattica e grande attenzione difensiva, e devo ringraziare tutte le ragazze perché hanno giocato una partita straordinaria figlia della grande applicazione corale durante gli allenamenti in settimana".

"Una cosa che mi fa piacere - conclude il tecnico delle Orange - notare è la distribuzione delle realizzazioni con molte delle nostre giocatrici che sono andate in doppia cifra o che comunque l’hanno sfiorata. Sì è vero dopo stasera siamo ad una vittoria dalla qualificazione alla Coppa Italia che per noi è sempre stata un sogno, ma il nostro obbiettivo è di continuare a crescere come gruppo visto che abbiamo ragazze come Maddy Hatch che si stanno integrando bene nel gruppo e che potranno aiutarci nelle prossime partite”.

La partita - Partenza fulminea del Sanga che segna subito tre triple con Penz e Novati che propiziano il parziale di 11-2 che costringe la panchina di Costa al time-out. Al rientro in campo arriva la reazione ospite guidata da Villa, che si dimostrerà la vera protagonista dell’attacco di Costa, il controparziale si concretizza quindi con il 15-15 con cui si va alla prima pausa.

Nel secondo quarto la difesa del Sanga rimane di alto livello e in attacco la regia di un’ottima Tay Madonna (che chiuderà la partita con 7 assist) permette a tutte le ragazze di coach Pinotti di trovare la via del canestro; la tripla di Beretta segna quindi il nuovo allungo Orange che arrivano anche al +9.

Le ospiti fanno fatica a trovare canestri dal campo ma riescono a rimanere a contatto grazie ai tanti viaggi in lunetta di Brossman; si va così all’intervallo lungo sul 34-29.

Nel secondo tempo l’inerzia della gara continua ad essere delle Orange che, grazie alla propria difesa attenta, riescono ad ampliare il proprio vantaggio toccando finalmente la doppia cifra i virtù della tripla di Novati e del canestro di Van Der Keijl. Le esterne di Costa guidate dalla solita Villa riescono a ridurre il gap e alla penultima sirena il tabellone recita 51-44 in favore delle milanesi.

Nel quarto periodo la partita diventa fisica e un po’ più nervosa, questo però non fa perdere la concentrazione alle Orange che come la proverbiale goccia continuano a scavare la pietra e quindi ad ampliare il vantaggio.

Villa si conferma in stato di grazia e cerca di tenere in partita le sue è a tre minuti dalla fine che si chiude il match con una spettacolare di Toffali che propizia poi la tripla di Beretta che vale il +14.

Gli ultimi possessi servono quindi solo a stabilire il punteggio finale che viene fissato sul 67-58



Il tabellino di Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano - Limonta Costa Masnaga 67 - 58 (15-15, 34-29, 51-44, 67-58)

IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO: Toffali* 10 (5/7, 0/2), Novati* 10 (2/6, 2/5), Guarneri 5 (2/4 da 2), Beretta 10 (2/2, 2/5), Penz* 9 (0/5, 3/7), Thiam NE, Van Der Keijl* 10 (5/5 da 2), Bonomi 4 (1/4, 0/5), Hatch NE, Madonna* 9 (0/2, 3/7), Serralunga NE, Finessi NE Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 17/35 - Tiri da 3: 10/31 - Tiri Liberi: 3/4 - Rimbalzi: 43 11+32 (Van Der Keijl 12) - Assist: 23 (Madonna 7) - Palle Recuperate: 9 (Madonna 3) - Palle Perse: 18 (Toffali 5)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta* 4 (2/10 da 2), Rotta NE, Osazuwa* 9 (4/5 da 2), Caloro 2 (0/2 da 2), Villa 23 (6/12, 3/8), Razzoli NE, Villarruel* 2 (1/2, 0/1), Allievi* 8 (2/9, 0/3), Bernardi 3 (1/2 da 2), Tibè, Brossmann* 7 (0/4, 0/1) Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 16/49 - Tiri da 3: 3/13 - Tiri Liberi: 17/21 - Rimbalzi: 37 12+25 (Allievi 11) - Assist: 5 (Villa 2) - Palle Recuperate: 12 (Allievi 3) - Palle Perse: 15 (Villa 4)

Arbitri: Carella G., Scolaro A.