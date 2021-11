Serie A2 femminile, per il Sanga Milano impegno casalingo contro la Alpo

La Ponte-GBC Milano si prepara al match casalingo con la Alpo Basket di Villafranca di Verona in programma sabato 6 novembre alle ore 18 al PalaGiordani. Dopo quattro giornate le partite, grazie alle dinamiche di classifica, iniziano ad avere un sapore particolare.

Da un lato il Sanga si presenta all'incontro vantando la migliore difesa del girone, e cercherà la vittoria per rimanere nel trenino delle squadre a punteggio pieno. Dall'altro lato l'Alpo arriverà a Milano per piazzare la terza vittoria consecutiva.

Le venete possono contare su ben tre giocatrici che stanno viaggiando con una media di punti in doppia cifra: Lana Packovski, playmaker croata classe 1994, oltre 13 punti di media a cui aggiunge 2,5 assist a partita.

Cifre importanti anche per Sofia Marangoni, 12 punti a gara conditi da quasi due assist. Completa il terzetto Elisa Mancinelli che anche grazie ai 15 punti messi a referto nell'ultima giornata viaggia a 10 punti di media. Sotto il tabellone si sentirà inoltre l'esperienza e la fisicità di Nene Diene, giocatrice che ha militato per molte stagioni in A1 e che sto giocando con un media di quasi 9 rimbalzi a partita.

Alla vigilia del match il coach del Sanga Franz Pinotti ha presentato l'incontro al sito ufficiale del club meneghino: "Sabato incontriamo una squadra che negli ultimi anni ci ha dato molti dispiaceri. In estate si è molto rinnovata ma è stata costruita per eccellere".

E ancora: "Noi abbiamo un solo obiettivo e per raggiungerlo dovremo rimanere concentrate per tutti i quaranta minuti. Abbiamo molte frecce al nostro arco e possiamo giocare in molti modi diversi in funzione di una partita che sarà anche molto tattica oltre che tecnica".