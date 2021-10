Serie A2 Femminile, il Sanga centra il bis e vince il classico contro Vicenza: cronaca e tabellino

Squadra in casa AS Vicenza

Seconda vittoria consecutiva per il Sanga Milano che fa suo il classico con Vicenza al termine di un match tenuto sempre sotto controllo ma chiuso solo negli ultimi tre minuti. La partita. Buona la partenza delle orange milanesi con Madonna brava a leggere il gioco e a favorire i canestri di Novati e Vida. Ma Vicenza reagisce bene, tiene botta ed alla fine del primo quarto il punteggio è in perfetto equilibrio sul 19 pari.

Nel secondo quarto il Sanga prova ad alzare i ritmi ma ai canestri di Guarneri e Madonna rispondono Storti e Monaco. A metà frazione si sblocca Beretta che insieme a Vida e Guarneri riesce a portare le milanesi sul +8. Il tempo si chiude sul 31-36.

Nel secondo tempo, nonostante qualche problema a rimbalzo, il Sanga parte meglio con Vida protagonista in attacco e brava a usare il fisico sotto il proprio canestro. Si va all’ultimo riposo sul 40-46. Nel quarto decisivo le orange partono piazzando un parziale di 6-0 che vale il +11. Vicenza reagisce ed è la solita Villaruel a riportare le sue sul -6. Il Sanga però rimane in controllo con Penz e Madonna che con una bomba da tre ed un gioco spettacolare a due vanno sul +13 a 200 secondi dalla fine. Milano si limita a gestire il finale che si chiude sul 49-66.

Al termine del match Coach Pinotti dichiara: ”La chiave del match è stata la difesa: è stata una partita difficile e, probabilmente, i 17 punti di scarto finali non rispecchiano la battaglia che c’è stata. Vicenza è stata in partita fino a quasi la fine e noi forse abbiamo avuto più resilienza mentale, credo sia tutto qui, nella difesa e nella capacità di resilienza".

E ancora: "Il campionato è lunghissimo, oggi per noi era un bel test perché Vicenza è una squadra da playoff e da alta classifica. Vado a casa contento perché ho visto le mie ragazze combattere e non mollare anche nelle situazioni più complicate".

Ma il pensiero vola già al prossimo match: "Adesso tesa a Bolzano, squadra che ha tutte le carte in regola per fare bene ma è chiaro che noi, giocando in casa, vogliamo proseguire su questa strada. Stiamo facendo veramente un buon lavoro in allenamento per alzare l’asticella sia a livello individuale che di squadra, vedremo se questi sforzi daranno i frutti che desidero”.

Il tabellino ufficiale di AS Vicenza-Il Ponte Casa D'Aste - GBC Sanga Milano 49- 66. Parziali: 19-19; 12-17; 9-10; 9-20

AS Vicenza: Fietta 12, Tonello 5, Bellon ne, Monaco 5, Garzotto 2, Storti 2, Mioni 2, Sturma 6, Villaruel 13, Reschiglian ne, Chrysanthidou, Tagliapietra 2.

Il Ponte Casa D’Aste - GBC Sanga Milano: Novati 4, Guarneri 8, Beretta 5, Viviani 10, Laube, Penz 8, Oliva ne, Finessi ne, Vida 17, Madonna 14.