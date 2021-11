Omegna vince al PalaBertelli: per la Sangiorgese beffa a fil di sirena

Non basta una super prova ai blu arancio della Sangiorgese per avere la meglio di una tostissima Fulgor Paffoni Omegna. I ragazzi di coach Roncari, dopo una partenza sprint ed un break importante, subiscono il ritorno dei piemontesi arrivando ad un finale concitato che si è deciso, nei secondi finali, con l'ultimo tiro che non determina il sorpasso dei padroni di casa. Finisce 73-74.

La partita - Parte bene, benissimo, la Sangio che dopo il primo parziale è avanti di +10 sulla capolista, 27-17 il risultato, merito del combinato disposto della mano caldissima di Andrea Bargnesi e alla sostanza sotto le plance di Angelucci e Toso.

Nel secondo quarto Omegna si scuote e grazie a Balanzoni e Bushati recupera quasi per intero il distacco. La frazione termina 17-25, il tabellone del PalaBertelli al minuto 20 recita Sangiorgese 44-Omegna 42.

Nel terzo quarto la forza degli ospiti si mostra in tutta la sua interezza. Ai colpi di Balanzoni si sommano quelli di Neri e Planezio. La Sangiorgese sbanda ma resiste. Il parziale termina 16-20, il risultato, con 10' da giocare, è di 60-62.

Nel quarto finale la LTC Group ci mette anima, sudore, sostanza e cuore. Il parziale termina 13-12 ma lo sforzo è insufficiente per evitare il ko. Decisivo, come detto, a fil di sirena, il tiro del soprasso che non va a buon fine. Sfuma così per la Sangiorgese un successo che, sarebbe anche stato meritato. Ma rimane la consapevolezza di una crescita tecnica e di personalità costante che può regalare ai tifosi del Sangio un futuro più positivo.

I migliori - per la Sangiorgese Andrea Bargnesi con 23 punti a referto. Per la Fulgor Omegna Franko Bushati, 10 punti, 7 rimbalzi e 7 assist.

Il tabellino ufficiale di LTC Group Sangiorgese Basket - Paffoni Fulgor Omegna 73-74. Parziali: 27-17, 17-25, 16-20, 13-12

LTC Group Sangiorgese Basket: Andrea Bargnesi 23 (5/8, 3/6), Lorenzo Turini 15 (3/7, 2/4), Nicolas Alessandrini 10 (2/4, 2/4), Simone Angelucci 7 (2/6, 1/1), Alessandro Voltolini 5 (1/5, 1/2), Mattia Melchiorri 4 (1/1, 0/0), Giulio Dushi 4 (2/4, 0/0), Alberto Fragonara 3 (1/1, 0/1), Francesco Toso 2 (1/1, 0/0), Sebastiano Codato 0 (0/0, 0/0), Matteo Cassinerio 0 (0/0, 0/0), Luca Baggi 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 37 3 + 34 (Simone Angelucci, Francesco Toso 6) - Assist: 11 (Andrea Bargnesi, Lorenzo Turini 4)



Paffoni Fulgor Omegna: Jacopo Balanzoni 20 (8/12, 0/0), Matteo Neri 11 (2/4, 2/6), Marco Planezio 11 (4/7, 1/3), Franko Bushati 10 (2/4, 1/6), Matteo Santucci 8 (3/4, 0/6), Vincenzo Taddeo 7 (2/3, 1/2), Duilio Birindelli 4 (2/7, 0/0), Andrea Piazza 3 (0/1, 1/1), Mauro Marchioli 0 (0/0, 0/0), Balsa Jokic 0 (0/0, 0/0), Lazar Vujic 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 10 / 20 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Matteo Neri, Franko Bushati 7) - Assist: 17 (Franko Bushati 7)