Legnano Knights a caccia di continuità: sabato trasferta contro la Mamy Oleggio

Dopo tre vittorie consecutive, con le ultime due giornate giocate sul parquet del PalaBorsani, i Legnano Knights si apprestano percorrere pochi chilometri per la trasferta contro la Mamy Oleggio. Si giocherà al Palasport di Vanzaghello, contro una squadra che sta vivendo un momento diametralmente opposto, con tre sconfitte nelle ultime tre uscite, l’ultima subita contro l'Etrusca San Miniato.

Oleggio è riuscita a recuperare Omar Seck, in campo un solo minuto nell’ultima gara, e sta cercando di avere a disposizione anche Fabio Giampieri, elemento fondamentale e autore di strisce offensive che possono fare molto male agli avversari.

Il quintetto base dovrebbe vedere la cabina di regia saldamente nelle mani di Guglielmo De Ros e Momo Touré. Giocatori imprescindibili per coach Pastorello, con il primo che si è dimostrato in grado di mettere in difficoltà Legnano sia nel precampionato che nel match di andata. Touré è, in questo momento, uno dei principali terminali offensivi dei piemontesi, con tanti minuti spesi in campo anche a causa delle rotazioni molto corte. Il minutaggio di questi ultimi due dipenderà anche dal possibile recupero di Giampieri per il match di sabato.

A livello di esterni, le scelte di coach Pastorello stanno premiando Andrea Del Debbio, che dividerà i suoi minuti in campo con Colussa e Romano. Del Debbio e Romano sono altri due elementi in grado di fare male da oltre l’arco, mentre Colussa fa valere spesso e volentieri i suoi centimetri a rimbalzo e, più in generale, all’interno del pitturato.

Vicino a canestro l’accoppiata Claudio Negri-Alessandro Riva. Rispetto al match di andata, la batteria dei lunghi di Oleggio deve fare a meno di Maresca, la cui strada si è separata da quella della società piemontese. Tanti minuti sul parquet, sia per l’ex Legnano (tra le altre), sia per il pivot ex Piombino. L’esperienza di Negri riesce sempre a recitare un ruolo importante, utile ad ottenere vantaggi sugli avversari più giovani e, soprattutto, a rimbalzo.

Riva sta crescendo parecchio, ma il suo apporto sotto i tabelloni deve ancora perfezionarsi. A rimbalzo può e deve fare di più, ma si tratta pur sempre di un elemento che si sta dimostrando già in grado di vantare buonissime doti offensive, unite ad una notevole propensione difensiva.

Dalla panchina, per ciò che riguarda il ruolo di playmaker, coach Pastorello può contare sulla presenza di Lorenzo Acconito, giocatore bravo a miscelare al meglio quantità e qualità, ma che deve trovare continuità dal punto di vista offensivo. Parliamo pur sempre di un classe 2002, che vanta margini piuttosto importanti. Vicino a canestro, invece, qualche minuto potrebbe averlo anche Gabriele Ballarin, altro classe 2002 che affronterà la società in cui è cresciuto.

Per quanto riguarda Legnano sicura l'assenza di Roveda; ancora da valutare il suo stop. Marino in forse per dolori alla schiena. Nessun problema particolare per tutti gli altri Knights che sono a completa disposizione di Coach Eliantonio.

Appuntamento sabato 19 febbraio, con palla a due alle ore 21:00, al Palazzetto dello sport di Vanzaghello.