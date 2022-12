Non riesce la rimonta: sconfitta per l'Olimpia

L’Olimpia Milano tenta una rimonta disperata dopo aver inseguito per tutta la gara ma si ferma prima dello striscione in una partita in cui ha avuto percentuali troppo basse e tirato fuori gli artigli troppo tardi. 77-75 il finale. Milano è passata da meno 14 a meno 1 in sei minuti nel periodo conclusivo. Paradossalmente, proprio quando ha avuto la gara in pugno, perché la difesa era riuscita a salire di tono e sbarrare la via del canestro, non ha trovato i guizzi per completare il sorpasso. Arriva così la seconda sconfitta in campionato su 11 gare.

IL PRIMO QUARTO – L’avvio è tutto di Trento, con due triple di Flaccadori e Lockett, mentre Milano, sfidata al tiro da fuori, trova il ferro su tre tiri aperti di tre giocatori differenti. Così, sotto 7-0, Coach Messina richiama subito i suoi. Gradualmente, l’Olimpia entra in partita. Baron segna da tre, Davies due volte da sotto. Dopo cinque minuti e mezzo, i sette punti di deficit si sono ridotti a uno. Dal time-out di Coach Molin, Milano esce superando con un jumper dalla media di Biligha. Ma proprio quando sembra aver capovolto l’inerzia, l’Olimpia subisce un nuovo 8-0 e con due triple, di Crawford e Flaccadori, scivola ancora a meno sette. In un periodo di parziali, Hall completa un gioco da tre punti, Baldasso segna una tripla che ricuce a tre punti il divario prima dei liberi con cui Crawford consegna a Trento il 21-16.

IL SECONDO QUARTO – Una tripla di Toto Forray, poi una di Conti, mentre l’Olimpia non trova il bersaglio dall’arco ripetutamente, allarga il divario a 11 punti, 31-20 a metà del periodo. Milano sbaglia sei tiri da tre consecutivi, precipitando a meno 15 prima che Devon Hall fermi l’emorragia. Ancora Hall ne aggiunge una seconda, ma senza che la squadra trovi ritmo in un primo tempo contrassegnato da medie di tiro nettamente insufficienti, 9 su 30 complessivo, oltre che da nove palle perse e poca efficacia anche a rimbalzo d’attacco. Così con due tiri liberi conclusivi di Lockett, Trento chiude ancora a più 11. 39-28.

IL TERZO QUARTO – L’Olimpia continua a faticare a trovare ritmo in attacco contro una squadra che la sfida a prendere tiri da tre soprattutto con i non specialisti. Trento ricostruisce anche 11 punti di vantaggio, poi due canestri di Davies e altrettanti di Melli riducono il divario a sette punti forzando Coach Molin a spendere il primo time-out della ripresa. Al rientro, Flaccadori con una tripla da fermo restituisce la doppia cifra di vantaggio a Trento. Tonut con cinque punti consecutivi dopo il terzo fallo fischiato a Melli riporta Milano a meno sei. ma dura un attimo. Crawford mette due liberi, Lockett un jumper e alla fine del terzo è 57-47.

IL QUARTO QUARTO – Voigtmann con due rimbalzi d’attacco consecutivi ricuce a meno sei, ma l’Olimpia si perde di nuovo. Flaccadori trascina Trento con due canestri consecutivi a scava 14 punti di vantaggio a 7:33 dalla fine. Sull’orlo del knock-out, la reazione arriva con due triple di fila, Baron e Voigtmann, poi una palla rubata con canestro annesso di Luwawu-Cabarrot. Sul meno otto, Milano incassa ancora la reazione di Trento guidata questa volta da Crawford. L’Olimpia tenta l’ultimo assalto. Luwawu-Cabarrot con un gioco da tre punti la trascina ancora a meno sei, poi con una tripla a meno tre, a 2:37 dalla fine. Flaccadori con due liberi e Atkins da tre riaprono sette punti per Trento. Voigtmann completa un gioco da tre. Da una palla rubata, Melli mette in ritmo Luwawu-Cabarrot. La sua tripla è quella del meno uno con 1:17 da giocare. L’Olimpia avrebbe due opportunità per vincere la partita, sulla prima Luwawu-Cabarrot sbaglia il tiro dalla media, sulla seconda Davies perde palla. Atkins fa 1/2 e Trento vince 77-75 (olimpiamilano.com).