Tutte le informazioni sui biglietti di Inter-Atletico Madrid di Champions

Notti d'Europa all'orizzonte. Da oggi, mercoledì 10 gennaio, sono in vendita i biglietti per Inter-Atletico Madrid, la gara valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma il prossimo 20 febbraio al Meazza.

La prima fase di vendita scatta alle 12 di oggi e - si legge sul sito dell'Inter - "riguarderà gli abbonati alla Serie A 23-24, i quali potranno confermare il loro posto di abbonamento fino alla mezzanotte di domenica 14 gennaio". Dalle ore 10:30 alle 12:00 di lunedì 15 gennaio sarà invece il turno degli abbonati il cui posto è riservato alla Uefa per ragioni organizzative. Si tratta dei settori Poltroncina Rossa S, Tribuna Arancio 160-162 e Poltroncina Arancio 163, il settore 268 di Secondo Arancio e il 330 di Terzo Rosso Centrale: saranno quindi i primi a poter scegliere, in esclusiva, tra i posti non confermati dagli abbonati. "Per entrambe le fasi - ha sottolineato il club nerazzurro - sarà necessario utilizzare il numero della Siamo Noi sulla quale è caricato l’abbonamento di campionato per concludere l’acquisto".



Sempre lunedì 15 gennaio, dalle ore 12:30 e fino alla mezzanotte, tutti gli abbonati potranno invece acquistare 2 biglietti per altre persone, scegliendo un posto in qualsiasi settore. Seconda fase dalle 10.30 e fino alla mezzanotte di martedì 16 gennaio, quando tutti i Soci Inter Club potranno acquistare fino a 4 biglietti, "purché tutti siano soci attivi alla stagione in corso". La terza fase sarà dalle 10.30 alla mezzanotte del giorno successivo, mercoledì 17 gennaio: sarà la volta dei titolari di tessera Siamo Noi valida e sottoscritta entro l’8/01, che potranno acquistare massimo due biglietti.

"Sarà poi la volta della prevendita dedicata ai clienti Bper Banca titolari di carte Bper Mastercard, che dalle 10:30 e fino alla mezzanotte di giovedì 18 gennaio potranno acquistare fino a 2 biglietti in anteprima rispetto alla eventuale vendita libera". La vendita libera - che ci sarà solo se i biglietti non andranno sold out prima - inizierà alle 10.30 di venerdì 19 gennaio.