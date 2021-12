Serie C Girone A. La Giana Erminio non va oltre il pareggio contro il Fiorenzuola

Ultima giornata del girone di andata oggi al Città di Gorgonzola, avvolto dalla nebbia, dove la Giana ha ospitato il Fiorenzuola in una sfida inedita, che ha visto un pareggio in rimonta per i biancazzurri.

Nel 4-3-3 proposto oggi da mister Contini, si schierano Zanellati tra i pali, Caferri, Bonalumi, Gulinelli e Magri nella linea di difesa, Palazzolo, Acella e Ferrari a centrocampo, Perna, Corti A. e Vono in attacco.

Si parte con una fase di studio e qualche tentativo d’incursione della Giana in area avversaria, fino a che al 10’ il Fiorenzuola guadagna una punizione dal limite sinistra dell’area: il cross basso che arriva in area viene ribattuto dalla difesa di casa. Si prosegue con un’ampia fase a centrocampo e al 23’ si fa vedere Nelli con una conclusione centrale, che finisce tra le mani di Zanellati.

Al 36’ punizione sulla trequarti per il Fiorenzuola, tocco largo e palla in area, dove Zanellati svetta su tutti. Al 38’ gol del Fiorenzuola con Nelli, che dal limite dell’area ribatte in porta con un tiro teso una respinta di Bonalumi, infilandola all’angolino.

Al 39’ subitanea risposta della Giana con Ferrari, che raccoglie un suggerimento di Caferri e dal limite dell’area conclude di potenza, ma sul fondo di un soffio. Al 42’ primo angolo del match in favore della Giana: Caferri batte sul primo palo, respinta, recupera Vono e crossa in area, dove Battaiola svetta più in alto di tutti a bloccare.

Al 45’ punizione dalla destra per la Giana: Caferri crossa in area e Palazzolo svetta di testa mandando la palla a campanile e Battaiola poi riesce a farla sua.

Si riparte con gli stessi 22 in campo e al 3’ occasione ghiotta per la Giana con Corti A., che raccoglie un cross da dietro e cerca la girata da distanza ravvicinata, ma Battaiola in qualche modo riesce a respingere. Al 5’ angolo per la Giana: Caferri dalla bandierina calcia in area, dove Battaiola si tuffa e con i pugni respinge.

Al 12’ gran tiro di Perna dal limite, che chiama Battaiola a distendersi in tuffo sulla propria destra per respingere. Al 13’ Giani riceve palla da fallo laterale e dal limite dell’area piccola si gira e conclude di poco fuori. Al 14’ Tommasini riceve palla su ripartenza di Oneto e dalla sinistra, a tu per tu con Zanellati, va alla conclusione, ma l’estremo difensore biancazzurro devia in angolo.

Al 17’ primo cambio per il Fiorenzuola: fuori Giani per Mamona. Al 17’ occasione Giana con Corti che, smarcato di testa da Palazzolo, conclude fuori. Al 20’ pareggio della Giana con Palazzolo, che di testa spizza verso la porta un cross di Vono e segna il suo primo gol stagionale. Al 21’ doppio cambio per la Giana: entra il nuovo innesto Panatti al posto di Ferrari e N. Corti al posto di A. Corti.

Al 23’ ancora Giana in avanti con Perna, che passa a N. Corti, il quale con un traversone per Acella chiama il centrocampista a concludere al volo dal limite dell’area, un po’ troppo alto. Al 24’ altra occasione per la Giana con Vono, che crossa in diagonale per Perna, il quale di pochissimo non aggancia. Al 26’ per il Fiorenzuola fuori Nelli per Maffei.

Al 27’ per la Giana entrano Perico per Vono e Colombini per Caferri. Al 30’ fuori Ferri per Olivera e Zaccariello per Fiorini tra le fila del Fiorenzuola. Al 35’ si ferma Acella per i crampi, al suo posto entra Cazzola. Al 42’ punizione per il Fiorenzuola sulla trequarti di sinistra, sugli sviluppi Guglieri avanza e dalla sinistra conclude sopra la traversa.

Al 45’ angolo per la Giana, svetta Palazzolo a concludere di testa, ma Battaiola con una mano miracolosamente tira la palla fuori dalla porta. Al 48’ angolo per il Fiorenzuola, su cui Zanellati con una mano manda nuovamente in corner. Al 49’ Colombini lanciato verso la porta viene tirato giù da Maffei, punizione dai 28 metri: Panatti calcia di potenza, ma sbatte sulla barriera. Al 50’ angolo per la Giana: Palazzolo di testa manda sopra la traversa.

GIANA ERMINIO-FIORENZUOLA 1-1

Giana Erminio (4-3-3): Zanellati, Caferri (Colombini 27’ st), Bonalumi, Gulinelli, Magri, Palazzolo, Acella (Cazzola 35’ st), Ferrari (Panatti, 21’ st) Vono (Perico 27’ st), Corti A. (Corti N. 21’ st), Perna. A disp: Avogadri, Casagrande, Carminati, Piazza. Allenatore: Matteo Contini

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola, Potop, Ferri (Olivera 30’ st), Varoli, Guglieri, Nelli (Maffei 26’ st), Zaccariello (Fiorini 30’ st), Currarino, Giani (Mamona 17’ st), Tommasini, Oneto. A disp: Burigana, Di Marco, Bruschi, Esposito, , Cavalli, Arrondini, Danovaro, Godano. Allenatore: Luca Tabbiani

Direttore di gara: Andrea Zanotti di Rimini. Assistenti: Andrea Barcherini di Terni ed Elia Tini Brunozzi di Foligno. Quarto ufficiale: Fabio Franzò di Siracusa

Marcatori: Nelli 38’ pt, Palazzolo 20’ st

Recupero: 1’ pt, 5’ st