La Castanese a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi

La G.S. Castanese - Società di Calcio Dilettantistico è scesa in campo per la ricerca in oncologia pediatrica a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi e ha scelto di partecipare all’evento di piazza “Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente”.

Il banchetto si potrà trovare al bardel Campo Sportivo Comunale di via Olimpiadi snc a Castano Primo (MI).

A fronte di una donazione minima di € 10,00 riceverete una confezione tris di pomodoro.