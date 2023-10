Inter Primavera, poker al Sassuolo e primo posto in classifica

Prestazione straordinaria della formazione Primavera dell’Inter che in casa ha superato il Sassuolo con un netto 4-0. A segno con due gol per tempo, l’Inter sale a quota 17 punti raggiungendo il Milan in vetta alla classifica.

L’Inter parte forte e dopo tre minuti è già pericolosa: Berenbruch cerca Kamate in mezzo all'area da sinistra, ma il francese non trova la deviazione giusta. I nerazzurri insistono sull’asse Berenbruch-Kamate, ma la mira sotto porta è imprecisa. Il Sassuolo si fa vedere per la prima volta al 12' in contropiede, con Russo che premia l'inserimento di Kumi: il centrocampista non trova una conclusione pulita a causa del grande ritorno di Motta, che devia in angolo. Due minuti più tardi l'Inter risponde con un'azione lunga e insistita sulla sinistra, conclusa dal tiro deviato in angolo di Akinsanmiro. Alla mezz'ora i nerazzurri hanno una doppia occasione ravvicinata per passare in vantaggio: sponda aerea di Sarr per Kamate che calcia dal centro dell'area, ma la conclusione viene respinta. La palla rimane lì e Berenbruch si avventa di testa, ma Scacchetti è provvidenziale a deviare in angolo. Sul corner che ne deriva, Stante colpisce di testa sul secondo palo: la palla attraversa tutta l'area piccola, ma né Stankovic né Sarr riescono a trovare il tap-in vincente. È il preludio del gol che arriva al 34': Quieto muove palla sulla sinistra, salta Cinquegrano e crossa in area verso Sarr che non riesce a intercettare, ma il pallone sbatte su Cannavaro e termina in rete.

Il Sassuolo non si perde d’animo e si getta subito alla ricerca del pareggio, ma allo scadere della prima frazione sono ancora i nerazzurri a trovare la via del gol: Berenbruch serve in profondità Sarr che dentro l’area è freddo a battere Scacchetti con un perfetto colpo d'esterno sinistro.

Nella ripresa l'Inter continua ad attaccare e dopo tre minuti segna il terzo gol: Quieto riceve palla e dal limite dell’area calcia a giro in porta. Scacchetti non è pulito nella respinta e il pallone arriva a Akinsanmiro, che di prima intenzione deposita in rete senza alcuna difficoltà. Il pallino del gioco è in mano alla squadra di mister Chivu che al 58' cala il poker: Sarr serve in area Quieto che di mancino calcia in porta. Scacchetti tocca appena, la palla rimane sulla linea di porta e Kamate è veloce a ribadire in rete. Dopo il quarto gol mister Chivu dà spazio a Spinaccè, Vedovati, Bovo, Diallo e Miconi. I nerazzurri abbassano il ritmo di gioco in vista anche del prossimo importantissimo impegno di Youth League contro il Salisburgo, ma il Sassuolo riesce a farsi vedere soltanto al minuto 83 con un tiro dalla distanza di Caragea deviato in angolo da una grande parata di Raimondi.

Vittoria importante per l’Inter che ora è attesa dall'impegno in UEFA Youth League, dove affronterà il Salisburgo. L'appuntamento è fissato per martedì 24 ottobre alle ore 14 al KONAMI Youth Development Centre.

IL TABELLINO

INTER-SASSUOLO 4-0

INTER (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Matjaz, Motta (75’ Miconi); Akinsanmiro, Stankovic, Berenbruch (61’ Bovo); Kamate (61’ Vedovati), Sarr (61’ Spinaccè), Quieto (75’ Diallo). A disposizione: Tommasi, Nezirevic, Guercio, Ricordi, Mazzola, Alexiou. Allenatore: Chivu.

SASSUOLO (4-3-1-2): Scacchetti; Cinquegrano, Loeffen (46’ Ioannou), Cannavaro, Falasca; Leone (75’ Moriano), Pigati, Kumi (68’ Petrosino); Knezovic (54’ Caragea); Russo; Neophytou (46’ Baldari). A disposizione: Zouaghi, Piantedosi, Lopes, Rovatti, Corradini, Parlato. Allenatore: Bigica.

ARBITRO: Ancora di Roma 1.

ASSISTENTI: Marchese di Pavia; Peletti di Crema.

RETI: 34' aut. Cannavaro, 46’ pt Sarr, 48' Akinsanmiro, 58' Kamate.

AMMONITI: Loeffen, Cinquegrano.

NOTE: recuperi: 2' - 3'.