Ancora Jovic decisivo nel finale: highlights mozzafiato di Frosinone-Milan 2-3

Nella 23esima giornata del campionato di Serie A, il Milan, dopo lo stop contro il Bologna, vuole tornare alla vittoria per cercare di restare vicino alle prime due della classe.

La prima frazione è giocata ad altissimi ritmi, con i padroni di casa che riescono fin da subito a mettere in difficoltà i propri avversari.

Successivamente i rossoneri riescono a venire fuori e trovano il vantaggio al 17’ con il solito Giroud, bravo a colpire di testa su assist di Leao.

Al 22’ sugli sviluppi di un corner, Gelli crossa in mezzo e trova una deviazione con il pugno di Rafael Leao. Pairetto non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Soulé, che non sbaglia.

I gialloblù ci credono e nel secondo tempo, precisamente al 63’, trovano il 2 a 1: Soulé mette il pallone in area per Mazzitelli che batte Maignan, veramente poco reattivo.

Minuto 71, il Milan riesce a trovare il pari: cross in mezzo per Giroud, che fa sponda di testa per Matteo Gabbia, che trova la prima rete in Serie A.

I ragazzi di Pioli non si arrendono mai e all'82' arriva anche il vantaggio con il neoentrato Jovic, che al primo pallone toccato, vince un rimpallo su assist di Bennacer e fa 2 a 3.

A breve gli highlights del match.