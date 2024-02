Seconda vittoria consecutiva per la Giana Erminio: il Lumezzane é battuto 2 a 1

"Per l’anticipo della 28ª giornata di campionato, la Giana ha ospitato il Lumezzane e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, in rimonta, grazie alla doppietta di Maguette Fall che va in doppia cifra e porta la Giana a quota 37.



Primo tempo 0-1



Mister Chiappella conferma il modulo e dieci undicesimi dell’ultima gara a Vercelli, con Zacchi tra i pali e difesa a 4 composta da Corno (al posto dello squalificato Caferri), Ferrante, Minotti e Groppelli; capitan Pinto e Marotta davanti alla difesa, arretrati rispetto a Lamesta, Franzoni e Mbarick Fall; davanti Maguette Fall unica punta.



Si parte e al 1’ c’è la prima occasione per la Giana con Mbarick Fall, che trova un corridoio centrale e va alla conclusione, chiamando Filigheddu a smanacciare in elevazione in angolo. Il cross di Pinto dalla bandierina viene innalzato a campanile da Ferrante e messo in rete da Mbarick Fall, ma il gol viene annullato dalla bandierina dell’assistente che si alza segnalando il fuorigioco.



Al 5’ Spini corre sulla fascia destra e arriva sino al fondo per il cross basso, bloccato da Zacchi sul primo palo. Al 7’ è Iori che dalla sinistra riesce ad arrivare sino al limite dell’area e a concludere, comodamente tra le braccia di Zacchi. All’11’ gran tiro di Franzoni dalla destra, respinta del portiere che per un soffio non viene intercettata per il tap-in da Mbarick Fall.



Al 18’ Lamesta sulla destra dribbla un difensore e va al cross al centro, prova Maguette Fall a girare di testa a rete, ma troppo debolmente per impensierire Filigheddu. Al 25’ rigore per il Lumezzane: Capelli trova l’inserimento in area e Zacchi arriva in contatto con lui, in ritardo; dal dischetto Taugourdou trasforma nel gol del vantaggio con un tiro angolato, che Zacchi intuisce ma non arriva ad intercettare.



La Giana reagisce subito e si butta in attacco e al 32’ su rimessa laterale Pinto si aggiusta la palla e va alla conclusione dal limite, di pochissimo sopra la traversa. Al 38’ Franzoni riesce ad inserirsi sulla destra e a crossare basso, ma Filigheddu blocca a terra.



Al 45’ punizione per la Giana dai 28 metri, Lamesta crossa in area, palla respinta dalla difesa e doppio fischio dell’arbitro che manda tutti negli spogliatoi senza recupero.



Secondo tempo 2-1



Nessun cambio al rientro in campo dopo l’intervallo, si riparte e al 2’ discesa di Groppelli sulla sinistra, cross in mezzo e Franzoni stacca di testa, Filigheddu in elevazione blocca sotto la traversa.



Al 4’ pareggio della Giana con il nono gol in stagione di Maguette Fall: Groppelli con un passaggio filtrante serve Mbaricke Fall, che in mezzo a due riesce con la punta a passare la palla avanti per lo stacco di Maguette, che scatta in velocità, scarta il portiere avversario e va in rete.



Al 18’ primi cambi del match: per la Giana entra Ballabio al posto di Pinto e per il Lumezzane Basso Ricci al posto di Capelli. Al 24’ altri due cambi per la Giana: Messaggi al posto di Franzoni e Previtali al posto di Corno. Al 26’ raddoppio della Giana con la doppietta di Maguette Fall che, lanciato da Previtali, sfugge nuovamente in velocità e approfittando dell’uscita di Filigheddu con un tocco morbido fa rotolare la palla in rete, andando così in doppia cifra con il suo decimo gol stagionale.



Al 27’ doppio cambio per il Lumezzane: Cannavò per Iori e Malotti per Ilari. Al 31’ Calì con un brutto fallo atterra Groppelli, che resta a terra mentre il gioco prosegue: grandi proteste da parte della panchina della Giana, con il vice allenatore Alberto Sala che rimedia un cartellino rosso. Al 40’ per il Lumezzane fuori Calì per Pesce e fuori anche Pogliano per Gerbi e al 41’ per la Giana entra Piazza per Mbarick Fall e Acella per Lamesta.



Nel recupero gli animi si scaldano, al 47’ Ferrante si becca un cartellino giallo e subito dopo l’arbitro estrae il rosso diretto a Moscati, per un colpo a gioco fermo a Minotti. Finisce così, in rimonta."



GIANA ERMINIO-LUMEZZANE 2-1



Giana Erminio (4-2-3-1): Zacchi; Corno (Previtali 24’ st), Ferrante, Minotti, Groppelli; Marotta, Pinto (Ballabio 18’ st); Lamesta (Acella 41’ st), Franzoni (Messaggi 24’ st), Mbarick Fall (Piazza 41’ st); Maguette Fall. A disp: Pirola, Magni, Boafo, Perna, Colombara, Barzotti, , Verde. Allenatore: Andrea Chiappella



Lumezzane (4-3-3): Filigheddu; Moscati, Pisano, Pogliano (Gerbi 40’ st), Righetti; Taugourdeau, Ilari (Malotti 27’ st), Calì (Pesce 40’ st); Spini, Capelli (Basso Ricci 18’ st), Iori (Cannavò 27’ st). A disp: Rizzo, Parodi, Poledri, Scremin, Regazzetti, Tortelli. Allenatore: Arnaldo Franzini



Direttore di gara: Davide Gandino di Alessandria, assistito da Davide Rignanese di Rimini e Angelo Tomasi di Lecce, con Davide Matina di Palermo in qualità di quarto ufficiale



Marcatori: Taugourdeau rig. (L) 25’ pt, Maguette Fall (G) 4’ e 26’ st



Recupero: 0’ pt, 7’ st



Angoli: 2-1



Ammoniti: Zacchi (G) 25’ pt, Pisano (L) 44’ st, Pinto (G) 8’ st, Marotta (G) 23’ st, Corno (G) 24’ st, Ferrante (G) 47’ st



Espulsi: Sala (vice allenatore G) 31’ st, Moscati (L) 47’ st



