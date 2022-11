Matteo Siano sprona l'Arconatese: "Siamo affamati di vittorie"

Un bel gol in Coppa Italia contro la Caronnese e domenica in campionato una prestazione di sostanza contro il Brusaporto. Matteo Siano non si vuole certo fermare qui e con i compagni di squadra si sta preparando alla prossima trasferta di Ponte San Pietro per dare continuità di risultati al nostro cammino. "Siamo affamati di vittorie, non ci accontentiamo".

Nella sua nuova avventura in oroblù, Siano si sta trovando bene: "Ho la fiducia di tutti i compagni e del nostro Mister. Ho le idee ben chiare, siamo un bel gruppo e spero perciò di fare il meglio possibile". Siano giudica molto avvincente questa serie D: "E' un campionato in cui le squadre sono tutte ben preparate, anche quelle si trovano nelle retrovie della classifica".

Siano vuol dare il suo miglior apporto: "Vedremo come andrà a finire questa stagione, intanto bisogna farsi trovare sempre pronti". Magari anche con qualche prodezza balistica come in occasione del gol contro la Carronnese in Coppa Italia: "Quando si fa fatica a penetrare nell'area avversaria, è giusto provarci anche con qualche conclusione da fuori".

