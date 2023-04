Ufficializzati i nuovi direttori sportivi a Coverciano: tra questi il DS del Club Milano

Sono stati ufficializzati i nuovi direttori sportivi che si sono diplomati dopo aver seguito il corso tenuto a Coverciano.

Moltissimi i nomi importanti che hanno ottenuto questo grande risultato: Antonio Sinicropi del Napoli, Aleksandar Kolarov, Lorenzo Giani del Tottenham e Andrea Caracciolo, tra i tanti.

Visti i risultati, una società dilettantistica può festeggiare il suo ds: il Club Milano, che ottiene un’ulteriore conferma del lavoro svolto in questi anni, grazie al certificato ottenuto da Stefano Merli, che per la parte ‘tecnica’ è stato segnalato tra i migliori insieme all’ex difensore di Roma, Inter e Manchester City, Aleksandar Kolarov e al consultant scouting del Tottenham, Lorenzo Giani.

Riportiamo di seguito, un breve estratto del comunicato pubblicato dalla FIGC:

“Il migliore del corso è risultato essere Davide Casparrini, che si è diplomato ottenendo anche la lode. Da segnalare inoltre la prova finale fatta registrare da Marco Lorusso per la parte ‘organizzativo-sportiva’, diplomato con 110 su 110. Per quella ‘tecnica’, invece, il migliore è risultato il collaboratore del Napoli, Antonio Sinicropi; sempre per la parte ‘tecnica’, da segnalare inoltre i risultati conseguiti dall’ex difensore di Roma, Inter e Manchester City, Aleksandar Kolarov; dal consultant scouting del Tottenham, Lorenzo Giani, e da Stefano Merli.”