Video gol Dinamo Zagabria-Milan 0-4, highlights e sintesi partita

Nella seconda giornata di ritorno del girone di Champions League, il Milan vince in goleada in casa della Dinamo Zagabria.

I padroni di casa partono molto aggressivi e pressano forte i giocatori rossoneri, chiudendosi spesso tutti dietro la linea della palla.

I ragazzi di mister Pioli vanno in vantaggio al 39' quando Tonali pennella una punizione sulla testa di un Gabbia in splendida forma che segna il primo goal con la sua maglia del cuore, nel giorno più importante.

Il raddoppio del Milan arriva al 50' quando Theo e Leao scambiano sulla fasce, il portoghese riesce a superare la linea difensiva avversaria e battere l'estremo difensore.

Al minuto 58 Rebic colpisce di tacco e serve Tonali che viene atterrato platealmente in area, l'arbitro fischia rigore. Sul dischetto si presenta il solito Giroud che è impeccabile e infila la palla all'incrocio dei pali.

Il Milan non è ancora soddisfatto e al 68' Leao galoppa sulla destra, salta l'ultimo difensore e crossa per Giroud che non riesce a colpire, la palla finisce sulla testa di Ljubicic che segna al suo stesso compagno.

Ai rossoneri basterà ora un solo punto per arrivare agli ottavi di finale.

