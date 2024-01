Cosa è successo a Maignan durante Udinese-Milan. Video

Quando il cronometro segna il minuto 25, Maignan si avvicina all'arbitro, mette il dito vicino all'orecchio e poi mima la scimmia. Al minuto 33 succede lo stesso, ma questa volta il portierone del Milan - mentre il risultato è di 0-1 per i ragazzi di Pioli - si allontana dall'area di rigore, imbocca il tunnel seguito da Adli e poi da tutti i compagni. Cinque minuti dopo Magic Mike rientra in campo, consolato da tutti gli altri rossoneri.

Sono i minuti di vergogna andati in scena sabato sera alla Dacia Arena di Udine dove il numero 16 del Diavolo è stato più volte bersagliato con insulti razzisti. "Nel primo tempo, quando sono andato a prendere il pallone dietro la porta, ho sentito i versi della scimmia e non ho detto nulla. Poi l'hanno rifatto, così ho chiamato il quarto uomo e ho spiegato cosa fosse successo. Così non si può giocare. Non è la prima volta, dobbiamo dare un messaggio importante. Un segnale", ha spiegato lo stesso Maignan nelle interviste post partita.

"I veri tifosi vengono allo stadio per tifare, queste cose nel calcio non possono succedere. Non volevo rientrare, il nostro è un grande club e abbiamo un grande gruppo. Sono venuti tutti da me, e dopo siamo entrati in campo per vincere la partita. La risposta giusta era ottenere i tre punti", ha proseguito il portiere.

Il club si è subito schierato con il proprio calciatore scrivendo praticamente in diretta: "Non c'è assolutamente posto nel nostro sport per il razzismo". Un post a cui ha risposto anche l'Inter dicendo "siamo fratelli del mondo, siamo contro ogni discriminazione" e "siamo con te Maignan".

Video embed da Dazn Youtube