In Fiera ci saranno anche partite di hockey durante le olimpiadi

Il Palasharp non sarà ristrutturato per le olimpiadi. Saranno i padiglioni 22 e 24 di Fiera Milano-Rho a ospitare le partite di hockey femminile dei giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina. La nuova sede sostituirà la seconda hockey arena di Milano che inizialmente sarebbe dovuta sorgere accanto al parcheggio Lampugnano. Il campo da hockey, come la pista di speed skating, sarà temporaneo: esisterà per la sola durata delle competizioni.

La presenza di due sport in Fiera "permette un oggettivo contenimento dei costi operativi attraverso l’ottimizzazione di una serie di servizi che potranno essere pensati non più nell’ottica di due siti diversi, ma di un’unica area con due sedi di gara", hanno spiegato gli organizzatori in una nota.

Nei prossimi giorni, inoltre, al termine dei lavori propedeutici e in linea con la timeline di progetto, inizieranno anche le attività finalizzate alla costruzione del Palaitalia Santa Giulia. La struttura, realizzata da investitori privati e con una capienza di 15mila posti, ospiterà altre gare di hockey. In questo caso dopo i giochi l’impianto non sarà smantellato, ma sarà utilizzato come area polifunzionale diventando un importante elemento di legacy.

"La realizzazione della pista di Hockey su ghiaccio nei padiglioni 22 e 24 di fieramilano, attigui a quelli già destinati allo speed skating, è una scelta di grande efficienza e sostenibilità che consentirà di ottimizzare costi e migliorare l’esperienza di atleti e spettatori - ha detto Enrico Pazzali, presidente Fondazione Fiera Milano -. Il progetto è dimostrazione concreta della nostra flessibilità verso le esigenze del territorio e del mercato, specialmente nella gestione di interventi complessi".

"Siamo soddisfatti della soluzione trovata. La contingente situazione internazionale, che ha portato a un elevato aumento dei costi delle materie prime, ha imposto la ricerca tempestiva di soluzioni operative sostenibili che permettessero di garantire un adeguato svolgimento delle gare di hockey femminile e alcune gare maschili nella nostra città - ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. La decisione di ospitare queste competizioni a Rho-Fiera, come è avvenuto per lo Speed Skating, è frutto della concreta e fattiva collaborazione istituzionale tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Fondazione Milano Cortina 2026 e Fiera, una scelta strategica e di valore che ci consentirà di rispettare i tempi e di proporre agli atleti una venue all'altezza. A ciò si aggiunge la soddisfazione per l'inizio dei lavori del PalaItalia Santa Giulia che saranno quindi terminati per il 2025. Milano si conferma sede delle gare di Hockey dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026".

Non tutti sono soddisfatti del cambio in corsa. Una voce fuori dal coro è quella di Marco Bestetti, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e consigliere di palazzo Marino: "È una buona notizia per mettere in sicurezza l'organizzazione dell'evento olimpico, ma è sicuramente un fallimento per la città, che perde l'occasione di riqualificare finalmente una struttura comunale abbandonata e inutilizzata da anni - ha detto l'esponente di Fdi -. Il progetto prevedeva, infatti, che, al termine delle Olimpiadi, la nuova struttura dell'ex Palasharp, profondamente rinnovata, sarebbe stata restituita alla città per ospitare eventi sportivi, aggregativi e concerti. Spiace molto che questo non potrà più accadere, lasciando abbandonata ancora per chissà quanti anni una struttura fatiscente di proprietà del Comune, che contribuisce al degrado e all'insicurezza dell'area di Lampugnano". Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere regionale e comunale di Fratelli d'Italia.