B1. La prova del 9 della Bracco Pro Patria è un trionfo: espugnata anche Crema

La massima espressione dell’amore divino. Dante Alighieri associava questa frase al numero 9 e di sicuro deve esserci un Dio della pallavolo che vuole molto bene alla Bracco Pro Patria. La formazione biancoblu ha infatti inanellato la nona vittoria consecutiva in campionato, annientando l’Enercom Fimi Crema in trasferta e dando un’ulteriore dimostrazione di forza a tutto il girone B della Serie B1 di volley femminile. Giulia Bilamour (17 punti per lei) e Giorgia Venturini (12) hanno letteralmente trascinato le compagne a un 3-0 che non era affatto scontato, visto che Crema veniva da un successo pesante come quello della settimana scorsa ai danni della Focol Legnano (per altro in rimonta).

In un PalaBertoni caldissimo, l’avvio è tutto cremasco grazie a una serie di ace che impensierisce la Pro Patria, tanto che la squadra di coach Brugnone si ritrova sotto a metà parziale (16-10). Bilamour inizia poi a macinare attacchi vincenti in serie con l’inevitabile sorpasso e una gestione attenta del vantaggio fino alla fine della frazione di gioco (25-22). La grande rimonta spinge le biancoblu a partire forte nel secondo set: in questo caso c’è meno equilibrio, sempre per merito di Bilamour e il 25-15 finale certifica il momento di grazia della squadra lombarda. Nel terzo set l’incertezza torna a regnare sovrana.

Il buon inizio di Crema viene annullato da una pronta reazione della Pro Patria (7-6) e neanche il tentativo di mettere la freccia da parte delle padrone di casa (17-16 per l’Enercom) ha successo. Le ospiti sorpassano di nuovo e chiudono in scioltezza grazie a un bel pallonetto di Villa. Il 3-0 è il meritato premio per un atteggiamento spavaldo al punto giusto e sempre propositivo. La Bracco Pro Patria non smette più di stupire e non vuole farlo nemmeno nel derby della prossima settimana: al PalaNatta arriverà Legnano, la decima vittoria di fila passa da uno dei big match più attesi della ventunesima giornata di campionato. Il tabellino del match:

ENERCOM FIMI CREMA-BRACCO PRO PATRIA 0-3 (22-25, 15-25, 23-25)

CREMA: Guerini Rocco (L) ne, Giroletti 6, Ravazzolo 7, Labadini (L), Abati, Bocchino, Frassi, Moretti, Fioretti 14, Fugazza, Marengo 9, Bagnoli 1, Pinetti 6. All. Moschetti.

PRO PATRIA: Villa 7, Merati ne, Giacomini 5, De Ambrogi ne, Badaracco, Brunelli (L) ne, Mandotti, Trabucchi, Mazzi, Venturini 12, Sollazzo (L), Visconti 6, Bilamour 17, Poser 3. All. Brugnone.