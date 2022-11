B1: con un crescendo rossiniano la Pro Patria rimonta Crema e torna alla vittoria

La trasferta di Trescore Balneario è già diventata un lontano ricordo. La Bracco Pro Patria ha somatizzato in fretta la prima sconfitta stagionale della settimana scorsa, approfittando del turno casalingo di ieri sera per battere in quattro set l’Enercom Crema. Il 3-1 delle ragazze di coach Brugnone non era affatto scontato, visto che il match è stato presentato alla vigilia come uno dei più equilibrati del girone B della B1 di volley femminile. La Pro Patria, terza in classifica, e le avversarie, quarte, si sono affrontate in una partita che prometteva molto bene dal punto di vista dello spettacolo e i tifosi di Via Don Calabria non sono stati affatto delusi.

A partire meglio, comunque, è stata Crema, capace di portarsi in vantaggio nel conto set accumulando alcuni punti di margine in avvio di parziale e gestendo il prezioso vantaggio fino alla fine per il 25-19 che ha fatto capire come le tossine della Don Colleoni non fossero state ancora del tutto smaltite. La Pro Patria ha saputo però reagire con veemenza, creando un buon gap verso la metà della seconda frazione di gioco e chiudendo con un buon margine, i 5 punti che hanno garantito il 25-20 e il momentaneo pareggio. Lo stesso discorso può essere fatto per il terzo set.

Ancora una volta le padrone di casa hanno assestato il break decisivo dopo le iniziali fasi di studio, rimontando e portandosi in vantaggio con un set ancora più netto nel punteggio (25-18). Col 2-1 in tasca, la Bracco ha intravisto la possibilità di tornare alla vittoria, una possibilità che è diventata certezza col miglior parziale di ieri sera: la Pro Patria se lo è aggiudicata con un impressionante break di 7-0 che ha indirizzato il match e creato un divario troppo ampio per essere colmato.

Con questo successo la squadra di coach Brugnone rafforza la sua terza posizione in classifica, con 5 punti di vantaggio sulla quarta piazza e due sole lunghezze da recuperare per la vetta. Il prossimo turno (sabato 26 novembre) sarà per palati fini: la Bracco andrà a far visita alla seconda forza del girone B, la Focol Legnano che è seconda in classifica con un solo punto in più rispetto alle biancoblu. Il tabellino del match:

BRACCO PRO PATRIA-ENERCOM FIMI CREMA 3-1 (19-25, 25-20, 25-18, 25-15)

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone

CREMA: Guerini Rocco, Giroletti, Ravazzolo, Labadini, Abati, Bocchino, Frassi, Gruda, Fioretti, Fugazza, Marengo, Bagnoli, Pinetti. All. Moschetti