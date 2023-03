B1. Doppia festa per la Bracco Pro Patria: ottava vittoria di fila e secondo posto

L'articolo 154 del Codice della strada prevede che ogni cambiamento di direzione vada annunciato con una “freccia”. La Bracco Pro Patria non è certo un’autovettura, ma ieri ha ugualmente azionato l’indicatore di direzione per effettuare un sorpasso a cui forse non si sperava più. Il 3-0 della formazione di coach Brugnone, ottavo successo consecutivo in campionato, vale il secondo posto per le biancoblu, un piazzamento che non può non rendere orgoglioso tutto l’ambiente.

L’ennesima “vittima” della Pro Patria è stata la Pallavolo Don Colleoni, compagine bergamasca di metà classifica che non è stata sottovalutata neanche per un minuto al PalaNatta di Milano. L’andamento del match è stato tutto sommato lineare, con tre set in cui il predominio delle padrone di casa non è stato mai messo in discussione. La Pro Patria ha sbloccato la partita con un prezioso 25-19, tenendo a bada le bocche di fuoco del Don Colleoni. Lo stesso punteggio è apparso sul tabellone elettronico anche al termine della seconda frazione di gioco. Un 2-0 maturato con così tanta tranquillità, liscio come l’olio, ha convinto le biancoblu di poter assestare il colpo decisivo che è arrivato in maniera prepotente nel terzo parziale.

Le avversarie hanno totalizzato ancora meno punti (25-16) e il 3-0 finale è apparso come il risultato più giusto per quanto visto in campo. La contemporanea e inattesa sconfitta casalinga della Focol Legnano (2-3 contro Crema) ha permesso alla Bracco Pro Patria di superare le Coccinelle in classifica, una seconda piazza che ora dovrà essere difesa con le unghie e con i denti. Il tutto a partire dalla settimana prossima, proprio nell’incontro con la già citata e temibile Enercom Crema. Il tabellino del match:

BRACCO PRO PATRIA-PALLAVOLO DON COLLEONI 3-0 (25-19, 25-19, 25-16)

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone

DON COLLEONI: Rossi G., Locatelli, Odoli, Rossi N., Colò, Rettani, Baldi, Gitti, Grippo, Baccolo, Lodi. All. Bonetti