B1: la Scala Reale della Bracco Pro Patria, quinta vittoria consecutiva e primato ben saldo

Busnago, San Paolo, Concorezzo, Progetto Valtellina e ieri anche Gorle: sono questi i nomi delle “vittime” della Bracco Pro Patria nel girone B della B1 di volley femminile, un raggruppamento in cui la formazione milanese è assoluta protagonista. Nelle ultime ore è arrivata la quinta vittoria consecutiva delle ragazze di coach Brugnone, capaci di piegare in quattro set una tenace Warmor Gorle che ha voluto dimostrare di valere di più dei suoi attuali 3 punti in classifica.

La Pro Patria continua a mantenere un profilo basso, ma ormai non può più nascondersi, non è ancora tempo per i bilanci definitivi eppure si può scommettere sul fatto che questa squadra lotterà fino alla fine per un posto nei play-off. La partita di ieri è stata subito indirizzata lungo i binari giusti con un set ai limiti della perfezione: l’impressionante 25-9 ha permesso alla Bracco di sbloccare il punteggio e di trovare nuova linfa per il secondo parziale.

Il 2-0 è arrivato al termine di una frazione di gioco molto più equilibrata, in cui le padrone di casa hanno sfoggiato grande pazienza e capacità di attendere il momento giusto per allungare. Nel terzo set, invece, è arrivato il riscatto di Gorle. È stato un parziale incerto fino all’ultimo, deciso dai vantaggi che hanno premiato le bergamasche e riaperto i giochi.

In realtà è stato soltanto un fuoco di paglia perché nel quarto parziale la Pro Patria è tornata quella di inizio match, con un divario di ben 13 punti e un 3-1 più che meritato. Il fiato sul collo di Legnano e Costa Volpino si fa sentire, ma la Bracco potrà tenerle a distanza anche fra una settimana, quando sarà impegnata sul campo di un’altra avversaria bergamasca, la Don Colleoni. Il tabellino del match:

BRACCO PRO PATRIA-WARMOR GORLE 3-1 (25-9, 25-22, 27-29, 25-12)

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone

GORLE: Secomandi, Marini, Felappi, Vukovic, Colleoni A, Manzoni, Vecchi, Teli, Nava, Pillepich, Perletti, Colleoni G, Scialanca, Bolis. All. Licata