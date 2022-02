La Focol Legnano dà il via al tour de force con Novate

Settimana ricca di impegni per la Fo.Co.L Legnano che affronterà, nel giro di sette giorni, tre sfide casalinghe una dopo l'altra.

Si comincia sabato 26 febbraio, ospite di turno Novate, all'andata sconfitta per 3-0, si proseguirà mercoledì, con le torinesi di Volpiano, per recuperare la sfida rimandata per Covid a gennaio, mentre si chiude il tris del PalaVolley sabato prossimo, con la partita che vedrà le Coccinelle opposte a Biella.

Cavaleri e compagne arrivano a questa settimana lanciate sulla scia dell'entusiasmo, grazie a otto vittorie consecutive che hanno permesso loro di consolidare il secondo posto in classifica, a -3 da Palau e a +4 su Caselle, ma con una giornata ancora da recuperare rispetto alle piemontesi, prime inseguitrici.

Per questo ottenere bottino pieno già contro Novate rappresenterebbe un'ulteriore spinta verso l'alto per il gruppo guidato in panchina da coach Luigi Uma, che ha lavorato insieme allo staff per preparare al meglio questi impegni ravvicinati.

Le milanesi occupano attualmente la penultima casella in classifica, risultato di quattro vittorie e otto sconfitte, l'ultima rimediata fra le mura amiche, sabato scorso, contro Biella (1-3), mentre nel turno precedente la Polisportiva Coop Novate aveva avuto ragione di Orago al quinto set.