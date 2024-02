L'UYBA Busto Arsizio si "trasferisce" a Milano: Farfalle al lavoro al PalaLido

Mentre alla E-Work Arena di Busto Arsizio fervono i preparativi per il grande evento del torneo mondiale di qualificazione olimpica di pugilato, la UYBA Volley riprende il proprio lavoro: per questa settimana e per la prossima le Farfalle si alleneranno al Palalido di Milano, sempre nel primo pomeriggio, mentre il rientro a Busto Arsizio è previsto non prima di martedì 12 marzo. Per le sessioni nel capoluogo lombardo l’UYBA ringrazia per l’ospitalità la società Powervolley Milano.

Lualdi e compagne preparano la partita di Cuneo per il match che si svolgerà domenica 3 marzo alle ore 19:30 in terra piemontese (anche in tv su Sky Sport e Now), dove saranno seguite come sempre dagli Amici delle Farfalle. Intanto la squadra ha salutato la centrale Paola Rojas, rientrata in patria per problemi fisici: a lei va il più grande in bocca al lupo da parte di tutta la UYBA.

La società biancorossa ricorda che a partire da oggi sono in vendita i biglietti per le ultime due gare casalinghe: UYBA – Chieri in programma al Pala Borsani di Castellanza mercoledì 6 marzo alle 20.30 (ingresso posto unico 10 euro) e UYBA – Conegliano di domenica 24 marzo ore 17 alla E-Work Arena.