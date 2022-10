Il video dell'ennesima aggressione al personale Atm in metro

Il personale Atm di Milano ha deciso di scioperare per via delle recenti aggressioni ai lavoratori durante il loro servizio (qui le informazioni sullo sciopero). Proprio in queste ore, in rete, sta girando il video di un altro tentativo di assalto contro un addetto Atm. Non è chiaro quando siano state girate le immagini, né in quale fermata per l'esattezza. Sicuramente all'interno di una stazione della metropolitana gialla (M3) ma non si comprende quale.

Le immagini mostrano un uomo, evidentemente arrabbiato, che cerca di bloccare e colpire un dipendente. Dal video si comprende che insieme all'uomo c'è una donna che cerca di dissuaderlo dalle sue intenzioni bellicose "chiamo la polizia". Il filmato si interrompe quando lo stesso uomo - "Guglielmo", lo chiama la donna - strappa il cellulare di mano alla persona che sta girando.