Cernusco, protesta contro la libreria "Altaforte": “Avamposto di estrema destra”

Sinistra e centri sociali in piazza per protestare contro la libreria "Altaforte" inaugurata lo scorso novembre a Cernusco sul Naviglio (Milano), da molti ritenuta vicina agli ambienti del gruppo di estrema destra Casapound. Davanti al negozio decine di attivisti di estrema destra accorsi dopo la chiamata di Francesco Polacchi, editore e amministratore unico di "Altaforte".

"Non accettiamo che si aprano negozi che in realtà nascondono degli avamposti per la propaganda di estrema destra - spiegano i manifestanti -. Sappiamo benissimo che qui a Cernusco, e in tutta la Martesana, i movimenti neofascisti stanno cercando di radicare la propria presenza sul territorio, come sappiamo che qui non si tratta affatto di aprire una libreria per promuovere cultura. La cultura non c'entra nulla. Bisogna chiamare Altaforte per quello che è: un covo di fascisti".