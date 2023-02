Biciclette investite e finti cadaveri in strada: la protesta dei ciclisti di Milano

Un flashmob con centinaia di biciclette e ciclisti investiti per strada in piazzale Loreto, dove pochi giorni fa la 38enne Veronica D'Incà ha perso la vita travolta da un Tir all'angolo con viale Brianza. Così i ciclisti di Milano hanno voluto manifestare contro le recenti morti in strada, ricordando con un minuto di silenzio vittime come la giovane Veronica e il 14enne Luca Marengoni, finito con la sua bicicletta sotto a un tram lo scorso novembre in via Tito Livio.

Tre le richieste della comunità delle due ruote al sindaco di Milano Beppe Sala: lo stop ai mezzi pesanti in determinate fasce orarie e l'obbligo dei sensori di prossimità, la pedonalizzazione delle strade davanti a ogni scuola, ma soprattutto la trasformazione di tutta la città in una zona 30 entro il primo gennaio 2024.

"Basta morti in strada - gridano gli organizzatori davanti alle centinaia di cittadini accorsi per la manifestazione -. A Milano, quando si viaggia a piedi o in bicicletta, non si muore per un casco non allacciato o per una distrazione. Si muore perché si viene investiti dalle auto, che sono troppe e che vanno troppo veloce".