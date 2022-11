Il primo viaggio sulla nuova metro di Milano, la blu (M4). Video

Il primo viaggio inaugurale della metropolitana M4 è partito intorno alle 11.15 dalla fermata di Linate, diretto in viale Argonne. A bordo del treno c'erano le autorità comunali, regionali e statali, oltre ad altri invitati. Dalle 12.30, la nuova linea è stata aperta al pubblico. Il biglietto per viaggiare sulla blu sarà gratis per i primi due giorni. Ecco le immagini dei primi passeggeri (video di Andrea Cherchi).

La M4 ha aperto le prime sei stazioni: dall'aeroporto di Linate a piazzale Dateo, passando per le fermate Repetti, Forlanini, Argonne e Susa. Tra i presenti il sindaco di Milano Beppe Sala, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana e il ministro delle Infrastrutte e dei trasporti, Matteo Salvini. "Abbiamo in progetto due altre metropolitane. Il prolungamento fino a Monza della M5. E poi la M6 a sud, che dovrebbe essere l'ultima metro di Milano", le parole di Sala che ha ringraziato anche il Governo per il supporto. Soddisfatto anche il presidente di Regione Lombardia, che ha parlato anche di Pedemontana. Dalle 12.30 poi la blu è stata definitivamente aperta ai cittadini, come informato da Atm.