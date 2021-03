Milano, riciclaggio di denaro all'estero attraverso i money transfer: 16 broker in manette. Video

Riciclavano denaro spedendo grandi somme all’estero attraverso money transfer e intermediari finanziari con base in Medio Oriente e Nord Africa. A smantellare l’attività del gruppo criminale ci ha pensato la Guardia di Finanza di Milano, che nell’ambito dell’operazione battezzata “Cash away” ha arrestato 16 persone e sequestrato un patrimonio in denaro di circa 2 milioni di euro.

Secondo gli investigatori delle Fiamme Gialle, che in queste ore stanno effettuando perquisizioni in Lombardia, Veneto e Toscana, il gruppo di broker gestiva un flusso di denaro che si aggira in totale intorno ai 100 milioni di euro.