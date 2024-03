Botte alle auto e insulti: così i tassisti milanesi reagiscono alle proteste degli Ncc

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insulti e botte sui tettucci delle auto. Così i tassisti milanesi hanno reagito alla protesta dei driver Ncc, sul piede di guerra dopo che il Governo ha deciso di varare misure più stringenti per i servizi di noleggio con conducente. In questo video, girato da un lettore di Milano Today, ecco come i conducenti di taxi di Milano hanno accolto il "corteo" di vetture Uber che sfilavano per protesta all'aeroporto di Linate. Il nuovo decreto, voluto dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, sta agitando il settore soprattutto a causa dell’obbligo di far passare almeno un’ora tra un cliente e l’altro, e per il divieto di utilizzare qualsiasi forma di intermediazione, compresi cooperative e consorzi, per la stipula di contratti di trasporto connessi a uno o più servizi Ncc.