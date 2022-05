A Quarto Oggiaro, torna l’assistenza quotidiana per i senior

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 24 maggio 2022 - La vita di anziani e caregiver, durante la pandemia, è stata segnata dalla chiusura non solo delle RSA, ma anche dei centri diurni, verso i nuovi ingressi, creando così difficoltà, per molti, ad accedere ai servizi assistenziali, residenziali e semi-residenziali, per i propri cari. E, senza queste tipologie di ospitalità, le situazioni di fragilità hanno gravato sui nuclei familiari: l’indagine condotta dal CENSIS testimonia come, in 7 casi su 10, siano state famiglie e caregiver informali ad occuparsi a tempo pieno di anziani e persone disabili. Di conseguenza, rispondere alle esigenze di un territorio - a maggior ragione eterogeneo e complesso come quello milanese - rendendo i servizi socio-sanitari, anche semi-residenziali, più accessibili alle famiglie a seguito dell’emergenza sanitaria, è diventata una vera e propria necessità. E dal Gruppo La Villa - società fiorentina che opera nel settore socio-sanitario da 30 anni con all’attivo oltre 40 residenze per anziani e categorie fragili - arriva una risposta concreta a queste rinnovate esigenze: dopo una lunga e doverosa chiusura imposta dal contesto sanitario infatti, il Centro Diurno Leopardi, nel milanese, riapre finalmente le sue porte, tornando a dare supporto alla comunità. A partire dal 31 maggio, il centro tornerà operativo nella cura e accoglienza diurna di ospiti anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, offrendo un ricco piano assistenziale e ricreativo. Non solo: per tutto il 2022 il Centro Diurno Leopardi riserverà speciali rette promozionali ai nuovi ingressi. Un progetto, questo, che ha come obiettivo supportare le famiglie nel post-emergenza, attraverso servizi di altissima qualità a costi più contenuti. “Noi con Voi”: vicinanza alle famiglie, servizi d’eccellenza e rette promozionali Il Gruppo La Villa ha infatti deciso di promuovere l’iniziativa “Noi con Voi”: tutti i nuovi ospiti del CDI Leopardi, che accederanno alla struttura per tutto il 2022, potranno beneficiare di una speciale retta promozionale per i contratti mensili con regolarità di frequenza. Un’iniziativa che si colloca all’interno di un preciso progetto teso a fare rete con il territorio, aiutando tutte quelle famiglie che in questi due anni hanno dovuto rinunciare ai servizi assistenziali di supporto per la gestione dei propri cari. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Gruppo La Villa attraverso questo form. CDI: cosa significa, e a chi si rivolge Il CDI si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani con una funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolge, quindi, ad anziani che vivono a casa, con compromissione parziale dell’autosufficienza e con necessità assistenziali che superano la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in Rsa, dando così anche sollievo alle famiglie e ai caregiver. CDI Leopardi come soluzione per il benessere psicofisico dei senior Il Centro Diurno Integrato Leopardi, autorizzato e accreditato per 20 posti dalla Regione Lombardia, contrattualizzati anche con l’ATS Milano Città Metropolitana, si trova al terzo piano della struttura di via Pascarella 19 a Milano, nel quartiere di Quarto Oggiaro: un edificio contemporaneo, di nuovissima concezione e realizzazione, che è possibile scoprire attraverso il virtual tour dedicato, con un ampio giardino e tanti ambienti luminosi, spaziosi e curati, dotati di aria condizionata, dove gli anziani possono trascorrere parte della giornata seguiti da un’équipe specializzata - composta da medici, educatori, infermieri, ASA, OSS e fisioterapisti, beneficiando di attività ludico-ricreative e cognitive, come musicoterapia, laboratori creativi, di disegno e pittura, cucina e manuali, in grado di promuovere il benessere psico-fisico di ogni Ospite. CDI Leopardi è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (escluse festività). È possibile inoltre personalizzare la frequenza a seconda delle necessità di ciascun Ospite. Per informazioni, contattare il Centro Assistenza La Villa al numero 800688736, scrivere all’indirizzo mail info@lavillaspa.it , o visitare la pagina dedicata al centro