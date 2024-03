I partiti di maggioranza: «Con questo bilancio scatta il "Piano Ghilardi"»

Con l’approvazione del bilancio di previsione la maggioranza di centrodestra avvia il “Piano Ghilardi” per Cinisello Balsamo.

La maggioranza (costituita dalla lista civica "Ghilardi Sindaco", Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia) «con soddisfazione annuncia ai propri concittadini che finalmente il bilancio di previsione per il triennio 2024-25-26 è stato approvato, con coraggio, responsabilità e prudenza».

Il comunicato congiunto prosegue così:

«Siamo stati costretti a intraprendere anche alcune scelte impopolari, ma siamo convinti che, avendo usato il linguaggio della verità e della trasparenza, siano state poste le basi per il rilancio e la ricostruzione della nostra città, dopo che la scarsa avvedutezza dei governi della sinistra ci hanno lasciato in eredità oltre 20 milioni di euro di debito».

«L’avevamo denominato “Piano Marshall” ma ora, con il bilancio finalmente approvato, è giusto ribattezzarlo “Piano Ghilardi”: un programma di azioni e interventi, perfettamente studiato e calibrato sulla nostra specificità cittadina da tutta la maggioranza di centrodestra, che trova un giusto equilibrio tra la sostenibilità economica e la necessità di mantenere qualitativamente e quantitativamente elevato il livello dei servizi alla persona e alla famiglia».

«Siamo particolarmente soddisfatti di alcuni obiettivi raggiunti da questo bilancio di previsione, redatto pur nelle difficoltà che abbiamo spiegato e affrontato».

«Priorità è stata data, un esempio tra tanti, al tema della sicurezza urbana, che potrà contare su ulteriori 200.000 euro di investimenti per ampliare il sistema della videosorveglianza».

«Con soddisfazione constatiamo che settori come le politiche giovanili e i servizi alla persona sono stati tutelati e non registrano depotenziamenti: minori, adolescenti, bisognosi, anziani non avrebbero con noi certo mai potuti essere le vittime sacrificali del malgoverno della sinistra».

«Con il nostro bilancio la città riprende il percorso avviato nel 2018 con il sindaco Giacomo Ghilardi e rilanciato nel 2023 con il grande consenso riconosciuto dai nostri concittadini: un percorso entusiasmante e partecipato».

«Con noi la città, scampato il pericolo, guarda avanti e punta molto in alto: numerosi e rilevanti sono i progetti che ci riguardano e ridisegneranno l’aspetto della nostra città nel prossimo futuro, migliorandone l’attrattività e la qualità della vita per tutti coloro che ci vivono o ci lavorano».