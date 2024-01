Spaccio a Sant'Eusebio, Ghilardi: «In prima linea a lottare per la legalità»

Il sindaco Giacomo Ghilardi il giorno dopo la messa in onda del servizio di "Striscia la Notizia" torna sull'argomento dello spaccio di droga nel quartiere Sant'Eusebio e si rivolge direttamente alla cittadinanza per spiegare la situazione e i prossimi passi. Queste le parole di Ghilardi (che accoglie anche il sostegno del partito di coalizione di maggioranza Fratelli d'Italia):

«A Sant’Eusebio, per continuare la lotta alla droga, insieme a Vittorio Brumotti. Ieri sera è andato in onda il servizio realizzato da "Striscia La Notizia", con la mia intervista».

«Ho voluto essere lì con lui, come è nel mio stile, in prima persona, in una lotta che mi vede in prima linea».

«Continueremo a lavorare per ripulire e ripristinare legalità in un luogo della città che da oltre 40 anni era piazza di spaccio indisturbata».

«Grazie a tutti gli onesti cittadini che si meritano un luogo dove vivere sicuro e libero da questa feccia che sfida le numerose retate con sfacciataggine».

«Grazie alle forze dell'ordine per il loro lavoro, costante e assiduo, a fianco dei cittadini per bene».

«Grazie perché sono molti i risultati che stanno arrivando, diverse centinaia di arresti negli ultimi anni».

«Continueremo e proseguiremo a lavorare con le scuole e nelle scuole per diffondere la cultura della legalità».

«Noi ci siamo, sempre e continueremo ad esserci e a combattere questi indegni individui, come abbiamo fatto fin dal primo giorno in cui ci siamo messi al servizio della nostra città».

«Abbiamo bisogno di tutti per continuare la nostra battaglia contro lo spaccio e l’uso di droga».