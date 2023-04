A Villa Forno nasce l’hub del lavoro e della formazione

Villa Forno ha trovato la sua vocazione. La giunta ha infatti approvato la realizzazione di un hub del lavoro e della formazione con la partnership di AFOL Metropolitana, negli spazi prima occupati dall’università degli studi Milano Bicocca.

L’amministrazione ha valutato il progetto qualificante per il territorio e per la comunità oltre che corrispondente alle caratteristiche dell'immobile.

La proposta, grazie anche all'articolazione interna degli spazi particolarmente adatti per finalità di tipo formativo, consentirà ad AFOL di erogare servizi specialistici per l'impiego di orientamento e accompagnamento al lavoro, percorsi di formazione per la qualifica personale, eventi e laboratori aperti al pubblico sui temi del lavoro e dell'innovazione con grandi opportunità per la città di Cinisello Balsamo che avrà sul suo territorio un polo qualificato relativo alla tematica del lavoro.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Si tratta di una proposta importante e di grande valenza strategica, un’opportunità e un servizio in più per i cittadini cinisellesi ma anche per i Comuni vicini che potranno accedere alle attività offerte».

E poi aggiunge: «La struttura torna così, infine, ad essere punto di riferimento con nuovi servizi per la formazione e per l’avviamento o il reinserimento nel mondo del lavoro. Insieme alla costituzione del Tavolo del Lavoro attivato con le diverse associazioni di categoria, Villa Forno sarà un tassello in più che si aggiunge».

AFOL Metropolitana, azienda speciale consortile partecipata anche dal Comune di Cinisello Balsamo, è il punto di riferimento e interlocutore principale sui temi del lavoro e della formazione.

Gestisce i nove centri per l’impiego della Città Metropolitana di Milano tra cui quello di via Gorki 65. Gli spazi di Villa Forno avranno una vocazione particolare alla multimedialità con percorsi ad hoc per operatori e tecnici informatici e grafici ipermediali».

Un polo particolarmente attrattivo per tutto il Nord Milano e un modello di eccellenza nell’offerta formativa metropolitana. Tra le proposte c’è anche quella di creare una “scuola-impresa", una formazione tramite lavoro, attraverso la gestione del bar presente presso la struttura, come già sperimentato con successo ad Arese presso il Centro Civico Agorà.

A completamento della formazione l’opportunità di specializzarsi e sperimentare sul campo le situazioni reali che si verificano, l’interazione con i clienti e il rispetto degli obiettivi economici di un’attività.