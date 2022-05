Tutte le strade chiuse per il palio di Legnano

Il centro di Legnano (e non solo) sarà letteralmente chiuso al traffico nel pomeriggio di domenica 29 maggio per il passaggio della sfilata storica che precede il palio cittadino. Gran parte delle vie della città - come alcune fermate dei mezzi pubblici e dei mezzi di superficie - resteranno chiuse a partire dalle 13, ma la sfilata vera e propria (saranno presenti circa mille figuranti in abiti che riproducono fedelmente gli originali del XII secolo) partirà intorno alle 15. Le strade in cui hanno sede i manieri, invece, resteranno chiuse per tutta la giornata. L'elenco è stato pubblicato sul portale istituzionale del comune di Legnano.

Le strade chiuse a partire dalle 13

Via Milano, via Guerciotti, via R.Cuttica, via Bissolati, via Dell’Acqua, via Diaz, piazza Carroccio, via Gilardelli, largo Tosi, piazza IV Novembre, corso Italia, sottopasso Centrale, piazza del Popolo, via Venegoni, via XX Settembre fino all’ingresso dello stadio Mari, di conseguenza saranno chiuse al traffico anche le vie adiacenti al percorso indicato. Di conseguenza saranno chiuse al traffico anche le vie adiacenti al percorso indicato.

Via Milano, da via S.Caterina a corso Sempione; via Berchet, da via Verri a via Milano; via D.Alighieri, da corso Sempione a piazza del Redentore; via dei Mille; via Bixio; via Somalia; via M. delle Grazie, da via Cottolengo a via Solferino; Cascina Mazzafame.

Strade chiuse alle auto, ma anche ai pedoni e verrà chiusa al traffico anche il percorso per arrivare alla stazione ferroviaria. Fino all'arrivo della sfilata ci sarà solo un passaggio aperto (regolato dalla polizia locale) all'incrocio tra via XX settembre e via Rossini.