Carroponte, Arci condannata a risarcire 200mila euro al Comune anche in appello

Confermata la condanna di Arci a risarcire il Comune di Sesto. A deciderlo la corte di appello di Milano confermando la sentenza di primo grado e stabilendo che l'associazione dovrà restituire 226.799 euro per utenze non pagate quando aveva in gestione il Carroponte.

"L’ultima parola su una vicenda lunga 5 anni - commenta il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano -. Appena insediata nel 2017, la giunta aveva contestato consumi pregressi, che erano stati anticipati dalle casse pubbliche, mai saldati dall’operatore e neanche mai chiesti dagli uffici. La Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 15 dicembre 2022, dà ragione al comune di Sesto San Giovanni e nega la sospensione della condanna di primo grado".

"La vittoria su Arci, pone la parola fine a questa vicenda e a quel sistema che si è alimentato per anni a Sesto San Giovanni, complice una certa sinistra che gestiva le casse comunali come mezzo per i propri interessi personali e che aveva condotto il Comune ad avere 26 milioni di debiti - continua il primo cittadino - una volta insediati, e scoperto che Arci pagava solo 10mila euro all’anno per la gestione del Carroponte, con le utenze elettriche anticipate dal Comune e mai richieste alla stessa Arci, abbiamo deciso di disporre un regolare bando per l’assegnazione dell’appalto in virtù della migliore offerta, garantendo regole e trasparenza (quella di Hub Music Factory nel 2018 per 165mila euro, ndr)”.