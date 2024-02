McDonald's assume 25 persone: come candidarsi

McDonald’s cerca personale. Il fast food americano è alla ricerca di 25 dipendenti per i ristoranti di Segrate Rivoltana e Segrate Cassanese. Il recruiting day sarà il prossimo 5 marzo. Nel punto di vendita di via Rivoltana 64, dalle 9 alle 17, sarà possibile partecipare ai colloqui. Per accedere alla giornata di selezione è necessario inviare la candidatura tramite apposito sito web entro il 3 marzo.

Le persone che verranno scelte per i due ristoranti verranno inserite in un percorso di formazione. Il contratto previsto sarà quello nazionale del turismo con part-time e relativa retribuzione prevista dal Ccnl.

Mettersi in gioco, lavoro di squadra e propensione al contatto con i clienti sono le parole chiave di McDonald’s. L’azienda offre opportunità di lavoro “concrete, grazie a contratti stabili e possibilità di crescita professionale rapida”.