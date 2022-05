"A Milano 10 miliardi di investimenti immobiliari. Spero creino anche case a prezzi bassi", ha detto Sala

"A Milano ci sono 10 miliardi di investimenti immobiliari già impegnati". A dirlo il sindaco di Milano, Beppe Sala che ha anche sottolineato "la cosa buona è che sono molto di più in periferia che non in centro, e quindi l'auspicio è che vadano molto di più verso abitazioni a prezzi più bassi che è il vero tallone d'Achille di questa città".

"Ad aprile Milano ha avuto 600 mila turisti - ha aggiunto Sala a margine dell'inaugurazione del nuovo quartier generale di Sisal a Milano -. Siamo in una condizione favorevole, siamo una città con una reputazione ancora molto alta, dobbiamo fare le cose per bene e dobbiamo insistere con attenzione al tema dell'equità sociale che è fondamentale".

Visto l'alto numero di aziende che stanno ancora utilizzando lo smart working per i propri dipendenti, secondo Sala "la città deve essere un po' ripensata da questo punto di vista". "Noi stiamo ragionando dal trasporto pubblico - ha concluso il primo cittadino - al capire l'offerta di tutto il sistema commerciale, cercando di capire come sarà. Di positivo c'è che le assunzioni continuano, come anche l'apertura di buone aziende".