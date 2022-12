Ambra canta "T'appartengo" con una ragazza malata in ospedale

Dal palco di X Factor all'ospedale San Raffaele di Milano. Ambra Angiolini è andata a trovare Veronica, mamma tiktoker ricoverata per un tumore, provando a portare un pizzico di spensieratezza e allegria in un momento così complicato. Missione compiuta grazie al suo tormentone "T'appartengo". L'attrice e cantante si è messa a disposizione per un vero e proprio tutorial. "Sei pronta? Sì che sei pronta dai, più pronta di così. Questa è medicina" ha detto a Veronica, accanto al suo letto.

Ambra ha poi insegnato le mosse del balletto, punto per punto: "Questa canzone non serve a niente - ha detto ancora - ma a questo serve, ok? Fa guarire cose assurde". Le due hanno cantato insieme e alla fine non hanno trattenuto le risate. Sicuramente una grande medicina. "In bocca al lupo Veronica! Una domanda, come mai Ambra così vicino a voi" chiede una follower tra i commenti e qualcuno risponde: "O è una loro amica o è l'unica che vedendo i video si è fatta avanti per stare vicino e supportarli". Scorrendo tra i video pubblicati dal marito Vincenzo - protagonista insieme a lei di questo profilo in cui raccontano la loro famiglia, seguito da oltre 1 milione di persone - compare anche Jolanda, la figlia di Ambra, mentre gioca a casa di Vincenzo e Veronica insieme al figlio Nathan, che ha da poco sconfitto un tumore.

La storia di Vincenzo e Veronica

In molti si chiedono perché il destino si stia accanendo su questa famiglia e a rispondere è proprio il papà, sempre su TikTok: "Qui non è colpa di nessuno, Dio non c'entra niente. È la sfiga. Ma da famiglia positiva ci tengo a dire il mio pensiero. Ognuno di noi ha il proprio destino, a noi ci sta segnando più in bene che in male perché nonostante tutto sta andando tutto bene. Dio starà pensando 'questi ragazzi hanno sofferto tanto e stanno continuando a soffrire tanto, ma nonostante tutto stanno reagendo bene. Allora facciamo così, vi mando un'altra botta di sfiga, dimostratemi che siete in gamba e all'altezza, che non si molla mai, e dopo questa vi giuro che vi do tutta la fortuna del mondo'. Supereremo anche questa e dopo andremo di pari passo con la fortuna e la salute". Nel frattempo possono contare sulla vicinanza di tante persone che gli vogliono bene e che li sostengono, tra cui Ambra e sua figlia Jolanda.