Una scuola media dell'hinterland è diventata un po' "americana"

Corridoi in stile high school americana. È quello che succederà alla scuola media Montale di Bollate, dove gli studenti hanno chiesto esplicitamente al comune di avere armadietti per lasciare parte dei loro materiali didattici, quelli che non serve portare avanti e indietro.

Detto fatto, sono partite e richieste e nella giornata di lunedì 11 marzo la scuola si è vista sistemare ben 395 armadietti a disposizione dei suoi studenti. “Non solo un minor carico di materiali, che comunque non è irrilevante - ha spiegato l’assessore Ida Deflaviis - ma anche e soprattutto una maggior responsabilizzazione dei giovani a gestire in modo consapevole uno spazio proprio e la propria organizzazione scolastica. In altre parole, un piccolo ma utile passo avanti nella lunga strada dell’autonomia individuale di ognuno di loro”.

Ma cosa potranno lasciare i giovani studenti della Montale? I libri che non servono per lo studio a casa ma anche il cambio per l’educazione fisica; e poi i giubbotti per conservarli in ordine senza spostarli continuamente; e, perché no, tutti gli effetti personali che non servono durante le lezioni. Per gestire al meglio i nuovi armadietti, la scuola sta elaborando un regolamento con indicazioni di utilizzo, utili per i primi tempi.